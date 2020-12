Hace tiempo se dijo que Lourdes Montes había sido una ‘víctima’ de la pandemia al no poder celebrar la Feria de Sevilla. Para quien no lo recuerde, la modista tiene su momento cúspide profesional del año en esta tradicional fiesta, donde crea diseños de flamenca que arrasan. Ante la deprimente situación actual, la mujer de Francisco Rivera no se quedó de brazos cruzados y buscó la manera de reinventarse. Así decidió aproximarse al mundo de la decoración y el interiorismo. Lo hizo con una escisión de su firma ‘Miabril’, para lanzarse a la creación de mantelerías, servilletas, plaids, mantas y vajillas. Ya saben aquello de renovarse o morir.

Su incursión en otro ámbito no quiere decir que Lourdes Montes deje de lado su verdadera vocación, la moda. Por eso ha comenzado este miércoles radiante para presentar una nueva alianza empresarial con el diseñador Miguel Marinero. Ambos han estrechado sus lazos para dar forma a una colección textil que aspira a pegar con fuerza en las tiendas en las próximas fechas. Trajes chaqueta, vestidos y otras prendas que alegrará la próxima temporada de primavera-verano. Al mismo tiempo, se trata de un paso de gigante para la andaluza ya que Marinero es uno de los nombres punteros de lo fashion en nuestro país y sus colecciones no faltan en cada Mercedes-Benz Fashion Week.

No hay que olvidar que Lourdes Montes ha ido haciéndose hueco poco a poco en la moda nacional. Dejó sus estudios de abogada para dedicarse en cuerpo y alma a su pasión, la confección textil. Un paso valiente del que hoy en día recoge sus frutos. En su haber está el haber sido capaz de adaptarse por las circunstancias de la pandemia y darle un lavado de cara a su firma, algo de lo que no todos los diseñadores pueden presumir.

Lourdes Montes y una Navidad diferente en casa

En otro orden de cosas, Lourdes Montes se prepara para la inminente llegada de los festejos navideños a su casa. Ya no solo tendrá que hacer frente a las restricciones impuestas por Sanidad para controlar la pandemia sino también a la coyuntura familiar que la envuelve. Hablamos, cómo no, de la polémica con la herencia de Paquirri que atañe directamente a Francisco Rivera.

La negativa de Isabel Pantoja a entregar los enseres personales que su difunto marido, Paquirri, dejó a sus hijos Francisco Rivera y Cayetano ha hecho que los hijos que el torero tuvo con Carmina Ordóñez muevan ficha. A través de su abogado, Joaquín Moeckel, han enviado dos requerimientos notariales a Cantora para poder recuperarlo por las buenas, pero la negativa de la tonadillera persiste.

Ante este panorama, es bastante posible que Fran y Cayetano tomen medidas legales contra la cantante en enero de 2021. La sombra de una denuncia civil planea sobre Pantoja. Unos pasos legales que llegan después de que diversas fuentes hayan informado de que los trastos de Paquirri podrían haber abandonado Cantora en un camión rumbo a Sevilla, donde se encontrarían a buen recaudo por parte de Isabel.

Del mismo modo, su otro hermano, Kiko Rivera, también está consultado a sus abogados en Sevilla para tratar de reclamar la parte de la herencia que considera suya. Desde que abriese la caja de Pandora en ‘Cantora, la herencia envenenada’, el sevillano no ha vuelto a referirse al asunto. Lo último que se sabe es que podría estar pensando en tener un encuentro físico con su madre en Cantora para tratar de esclarecer algo esta turbia trama familiar que a cada día que pasa escribe un nuevo episodio.