Hace un mes que Kiko Rivera se sentó en el plató de ‘Cantora, la herencia envenenada’ para destripar punto por punto el conflicto con su madre a raíz del legado de su fallecido padre, Paquirri. El artista se siente engañado por Isabel Pantoja hasta el punto de acusarla directamente de haberle utilizado durante 35 años y de haberle hipotecado de por vida sin constancia ninguna por su parte. Fue el pistoletazo de salida a una guerra fría materno-filial a la que todavía hoy le quedan varios episodios por escribir y que promete alguna que otra visita a los juzgados. Desde ese momento, convertido en fenómeno televisivo, cada miembro de esta truculenta historia juega sus cartas. Y lo hacen con el silencio sepulcral por bandera.

Han sido treinta días bastante difíciles para Kiko, sobre todo cuando en la última semana de noviembre le tocó afrontar la muerte de su suegro y estar junto a Irene Rosales. Pero también ha sido un mes bastante rentable para él pese a la ausencia de bolos por las restricciones de la pandemia. Al margen de la jugosa cantidad que se embolsó por desenmascarar a Isabel Pantoja en el especial de Telecinco, el Dj ha encontrado otra fuente de ingresos paralela: YouTube.

Look ha podido constatar, a través de la herramienta ‘Social Blade’, dedicada al análisis pormenorizado de la actividad de los usuarios en las redes sociales, que desde que estallase el enfrentamiento con su progenitora, Kiko Rivera ha incrementado notablemente sus datos en su canal ‘KikoRiveraOficial’. Esto se traduce en un incremento de visualizaciones de sus vídeos, de suscriptores y por ende de su monetización.

Los datos que arroja el informe en ‘YouTube’ de Kiko Rivera hablan de un crecimiento muy positivo para él. En los últimos 3o días ha logrado aumentar en 1.400 sus seguidores y en 177.030 las visitas al contenido que sube a la plataforma, compuesto mayoritariamente de sus canciones, lo que supondría un empujón del 32,6 % en las últimas cuatro semanas. El 20 de noviembre fue el mejor día en cuanto a datos de Kiko, llegando a subir sus visitas en casi 16.000 personas.

Estos guarismos son bastante positivos y le podrían haber hecho ganar hasta 644 euros. Un crecimiento al alza que al hijo de Isabel Pantoja podría hacerle ganar hasta 7.700 euros al año, según el rango CPM (Coste Por Mil Impresiones) que aplica ‘Social Blade’.

No obstante, es extremadamente complejo decir con exactitud cuánto puede ganar una persona en YouTube porque depende factores tan diversos como el país desde el que se reproduzca el vídeo, los banners publicitarios existentes en él, programas de afiliación, temática y fecha, notoriedad mediática de la persona y demás factores. En este punto, hay que destacar que YouTube paga en España 0,000674 euros al mes por visualización y que el marido de Irene Rosales dispone de otro canal paralelo en YouTube: ‘KikoRiveraTV’. En este segundo vuelca retos, recetas y partidas con el FIFA 21 de la Play Station al más puro estilo ‘gamer’. No obstante, pese a sus más de 14.000 suscriptores, Kiko no saca tanto rédito de él como del anterior. En el último mes ha incrementado en 100 sus seguidores y en 11.000 las visitas a sus vídeos. ‘Social Blade’ estima que podría haber ganado entre 3 y 41 euros del 10 de noviembre al 10 de diciembre. Si sumáramos ambos canales , Kiko Rivera se podría estar embolsando un máximo de 8.000 anuales con su faceta de ‘YouTuber’.

Una cifra que no es baladí por hacer algo que le gusta. Al margen de estos ingresos habría que sumar los obtenidos por otras redes sociales como Instagram o Spotify. Precisamente, en esta última Rivera también ha crecido en este 2020, según datos oficiales de la plataforma de música en streaming, y para el año venidero anuncia importantes novedades, como su firma por ‘Universal’. Son relación con su madre está más rota que nunca, pero parece que en el terreno monetario empieza a asomar la cabeza tras tiempos complicados.