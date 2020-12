Irene Rosales habla sobre la ausencia de Isabel Pantoja en el funeral de su padre

Irene Rosales ha vuelto al trabajo. La colaboradora ha reaparecido por priemera vez en televisión tras la muerte de su padre, Manuel Rosales, que llevaba más de dieciséis años luchando contra un tumor cerebral. Esta pérdida llega a la vida de la mujer de Kiko Rivera tan solo nueve meses después de que lo hiciera su madre, Mayte Vázquez que también llevaba un largo periodo de tiempo padeciendo una grave enfermedad. Debido a la guerra mediática que tiene el DJ con Isabel Pantoja, la tonadillera optó por no asistir al funeral del padre de su nuera. Sin embargo, sí le hizo llegar hasta Sevilla una enorme corona de rosas rojas en la que se podía leer: «Isabel Pantoja y familia». Gestro que Irene Rosales agradece.

La colaboradora ha relatado cómo la intérprete de ‘Marinero de luces’ le llamó mientras estaba en el tanatorio, pero que no se dio cuenta de la llamada. Después le envió un mensaje e Irene Rosales al ver que se intentó poner en contacto con ella para arroparla en estos duros momentos, llamó a la madre de su marido, pero no obtuvo respuesta porque no cogió el teléfono. Sin embargo, ha confesado qué entiende la situación de que Isabel no asistiera al funeral de su padre, pero sí ha explicado que le hubiera gustado que se hubiera acercado a su casa para estar con sus pequeñas -como llamara cariñosamente a sus dos hijas-. «Entiendo que pueda estar pasando por un episodio de tristeza y que por ese motivo no ha visto a sus nietas, para no transmitírselo», termina diciendo Rosales en el programa para el que trabaja.

Durante la entrevista, Irene Rosales también contaba cómo Kiko Rivera se ha mostrado muy pendiente de ella en todo este proceso, ya que debido a las restricciones sanitarias marcadas por el coronavirus no pudo estar ‘in situ’ en todo momento con ella. «Kiko se ha portado fenomenal conmigo, mis hermanos, mis tías, las niñas», ha contado Irene a Emma García que también se incorporaba al trabajo tras guardar cuarentena por dar positivo en coronavirus el pasado 20 de noviembre.

En cuanto a la relación de Kiko e Isabel, todo continúa como hace más de un mes. Irene Rosales ha relatado que no tienen ningún tipo de contacto, pero asegura que si en algún momento quiere pasar tiempo con sus nietas tanto ella como su marido están dispuestos a que eso se lleve a cabo. De hecho, en la intervención que hizo el DJ en ‘Viva la vida’ cuando la colaboradora rompió a llorar por la presión de la situación, dijo lo mismo, que su madre podía ver a las niñas en cualquier momento, ya que si pasaba más tiempo «se iba a arrepentir de todo y de no disfrutarlas».

Mientras, Isabel Pantoja continúa guardando el más absoluto silencio desde Cantora donde se encuentra encerrada ‘a cal y canto’ -junto a su hermano, Agustín y su madre, doña Ana- desde que Kiko Rivera se sentó en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’, emitida en Telecinco y que fue todo un éxito de audiencia debido al testimonio del hijo menor de Paquirri. El único movimiento por parte de la tonadillera ha sido cuando mandó ese adorno floral a Irene Rosales el día del funeral de su padre.