Kiko Rivera, dispuesto a enfrentarse a su madre en los juzgados

Sin prisa, pero sin pausa y en silencio. Así está afrontando Kiko Rivera su estrategia para dilucidar si hubo alguna irregularidad en el reparto de la herencia de Paquirri. La historia escribe este viernes un nuevo episodio después de que el gabinete de abogados que representa al hijo de Isabel Pantoja, ‘Setién & Villamor Abogados’, haya emitido un comunicado para aclarar las intenciones del dj, justo cuando se cumple un mes de su lapidaria entrevista en ‘Cantora, la herencia envenenada’. Una primera aproximación: Kiko va a llegar adonde haga falta con tal de demostrar su verdad, pero evita decir nada cuando le preguntan.

La nota enviada por sus representantes legales confirma en primer lugar que «don Francisco José Rivera Pantoja ha encomendado la defensa de sus intereses a este bufete», así como que «acudió a nuestro despacho profesional solicitando asesoramiento jurídico-legal en materia sucesoria, concretamente respecto de la herencia de su finado padre, don Francisco Rivera Pérez, ‘Paquirri’». Tras la introducción, sus abogados van al grano al asegurar que «tras un estudio exhaustivo del principal asunto encomendado, podemos constatar la existencia de una diversidad de frentes jurídico-legales íntimamente relacionados con el mismo y con los que actualmente nos encontramos trabajando». Es decir, existen varias causas por las que Kiko Rivera podría ir a juicio contra Isabel Pantoja.

El comunicado continúa, esgrimiendo que «tras recopilar la documentación necesaria para determinar la viabilidad de los diversos procedimientos que se pueden plantear, y tras mantener varias reuniones con nuestro cliente, los Letrados integrantes de este despacho profesional se encuentran trabajando sobre las diversas alternativas existentes, tanto judiciales como extrajudiciales, para depurar las posibles responsabilidades de todas aquellas personas que intervinieron activamente tanto en las gestiones que derivaron de la partición hereditaria del Sr. Rivera Pérez, como en la administración de los bienes, así como en los actos posteriores que se han realizado hasta la fecha». Por último, el escrito apunta que «a día de hoy, este despacho no ha tenido comunicación con ningún otro compañero de profesión, y no se procederá al respecto hasta en tanto dilucidemos las acciones que hemos de adoptar en la defensa de los intereses del Sr. Rivera Pantoja que nos ha sido encomendada».

La conclusión que se saca de este sorprendente comunicado emitido por los abogados es que Kiko Rivera todavía no se ha querellado contra Isabel Pantoja con ninguna causa abierta, pero que no dudará en llegar hasta donde sea necesario con tal de demostrar su verdad. Hay que recordar que él reconoció durante su polémica entrevista en Telecinco que se sentía engañado por su madre en los últimos 35 años. Precisamente, se da la casualidad de que este movimiento de Kiko coincide con una efeméride importante: cuando Pantoja le subió al escenario para cantar ‘Mi pequeño del Alma’, la canción que le escribió José Luis Perales para dedicársela a su hijo. Un momento que muchos consideran historia viva de España.

La sombra de la Justicia acecha a Isabel Pantoja también por otro lado. Al margen del posible contencioso que se inicie con Kiko Rivera, la tonadillera tiene abierto otro con Cayetano y Francisco Rivera. Los hijos de ‘Paquirri’ con Carmen Ordóñez han enviado a Cantora dos requerimientos notariales con el fin de que ésta entregase voluntariamente los objetos personales que el torero gaditano legó a sus hijos. Sin embargo, en ambas la respuesta ha sido negativa.

Así lo explicaba Joaquín Moeckel, abogado de los Rivera: «Este segundo requerimiento era una especie de continuación del primero porque ella en el primer requerimiento alegaba que la fecha del 27 de septiembre del 87 no la conocía. Efectivamente no la conocía porque era del 24. En aquel momento calificamos aquella contestación como parvularia o despistaje en el sentido de que jugar del 24 al 27 parece una cosa de despistaje, todo el mundo puede hacer lo que quiera pero me parece un poco perder el tiempo. Y en esta segunda ocasión que ya se ha mandado el documento con la fecha y además el propio documento la contestación ha sido todavía más evasiva. Ha sido ‘me vuelvo a remitir al cuaderno particional y además la copia que me adjunta tiene escasa calidad’. La señora Pantoja nunca ha negado que no estén los bienes allí y ha tenido dos oportunidades para hacerlo, podía haber dicho los bienes no están aquí. No ha negado que no los haya repartido, o sea que sigue sin haber repartido los bienes, porque si los hubiera repartido lo habría dicho. Se contradice de forma importante porque nos remite otra vez al cuaderno particional», expresó Joaquín Moeckel, abogado de los Rivera.