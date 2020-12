Irene Rosales reaparece tras la muerte de su padre

Irene Rosales está atravesando su peor momento. Hace una semana la colaboradora de ‘Viva la vida’ perdía a su padre tras luchar durante más de dieciséis años contra un tumor cerebreal. La triste noticia ocurre tan solo cinco meses después de que su madre Mayte Vázquez también falleciera como consecuencia de la grave enfermedad que padecía. Ya durante el entierro de su progenitora se pudo ver el deteriorado estado de salud de su padre. Durante su estancia en ‘Gran Hermano DUO’, Irene explicó cómo se enteró de la enfermedad que se ha cobrado la vida de Manuel Rosales. «Trabajando se cayó, tenía un tumor cerebral. No es feliz, no es una persona que se pueda valer al cien por cien, pero está con nosotros», explicó por aquel entonces con lágrimas en los ojos.

Pese a ser uno de los episodios más duros de su vida, Irene Rosales ha agradecido en todo momento las innumerables muestras de cariño hacia ella. Además, también ha confesado que gracias a sus dos ‘pequeñitas’ -como llama cariñosamente a sus hijas- está más fuerte que nunca. «La pena la llevó yo, pero tengo que salir hacia adelante», ha llegado a confesar en alguna ocasión después de perder a su padre. A su lado, Kiko Rivera ha demostrado que que no se ha separado de su mujer ni un solo segundo. Este sábado, Irene Rosales ha confesado en el programa para el que colabora que el hijo de la tonadillera siente mucha tristeza porque ve su situación de que ha perdido a sus dos padres y él no se habla con la suya.

«Venía muy fuerte, pero te he visto llorar y me ha hecho recordar a mi madre», han sido las primeras palabras de Irene al ver a Emma García que se incorporaba esta misma tarde tras superar el coronavirus. «Tengo que decir que soy muy afortunada porque tanto por tu parte como por la de mis compañeros, puedo decir que he recibido un cariño inmenso. No tengo vida para agradecerlo», ha continuado diciendo con un hilo de voz.

Durante la conversación con la presentadora, Irene Rosales ha relatado que siente cierta tranquilidad porque su padre ya está descansando después de todo el proceso que ha tenido que vivir como consecuencia del tumor cerebral. «Tengo la tranquilidad de que ha estado en muy buenas manos y de que todos hemos puesto todo de nuestra parte para que se fuese tranquilo», ha dicho la mujer de Kiko Rivera.

Sin embargo, también ha querido explicar que se le ha quedado una espinita porque Manuel Rosales dio positivo en Covid-19 y no pudo verlo durante el último mes que estuvo con vida. «Es cierto que la noche antes de morir una hermana mía entró, estuvo con mi padre y le habló, lo relajó y ya se pudo ir en paz. Por ese aspecto estoy tranquila» ha contado la colaboradora mientras daba a conocer que sus hijas y su marido son los motores para continuar tras haber vivido su peor año. «Mis dos pequeñas no me pueden hacer más feliz. Me alegro enormemente de haber sido mamá tan joven porque ahora mismo son mi impulso para estar fuerte y para afrontar la vida con mucha alegría. Mi marido me está apoyando mucho. Somos una familia y un equipo y vamos a vivir la vida», ha sentenciado Irene Rosales en su primera reaparición televisiva tras la muerte de su padre.