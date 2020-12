Emma García ha vuelto. El pasado 20 de noviembre, la presentadora daba a conocer a través de las redes sociales que había dado positivo en coronavirus. «¡Hola amigos! Tengo que comunicaros que este fin de semana no podré estar con vosotros. Tengo Covid-19. Estoy sin síntomas y recibiendo muchísimo cariño que es la mejor medicina. Os dejo en las mejores manos, con mi querida compañera, Sandra Barneda», escribió desde la tranquilidad de su hogar. Al día siguiente Sandra Barneda se puso al mando de ‘Viva la vida’. Una vez en plató, quiso lanzar un cálido mensaje de apoyo a su compañera de profesión a la que tanto aprecia. «Un beso fuerte para Emma. Aquí te esperan tus colaboradores y tu programa. Mejórate pronto», expresó Barneda. Tras guardar cuarentenar por padecer esta dolencia, Emma García ha regresado al espacio que le hace sentir como en casa.



A las 16:00 horas, los colaboradores del formato aguardaban en pie la llegada de la presentadora que ha aparecido tras un bonito homenaje debido a su ausencia. Con una imagen totalmente renovada y un look de lo más glamuroso compuesto por una blazer negra con un detalle dorado y unos pantalones flare en todo nude, Emma García reaparecía ya recuperada de coronavirus. Se ha podido ver la emoción y felicididad que ha sentido por poder reincorporarse de nuevo al trabajo.

«Tenía muchísimas ganas de veros, de sentiros, vengo un poco desconcertada, un poco sensible, por todo el cariño que he recibido”, han sido sus primeras palabras nada más pisar el plató de ‘Viva la vida’. “Ha ido todo fenomenal, pero le das muchas vueltas a las cosas… era imposible no recuperarme y volver con energías», ha continuado añadiendo.

También ha querido lanzar un emotivo mensaje a Sandra Barneda que fue quien cogió el testigo tras su baja por coronavirus. «Quiero mandar un beso enorme a mi compañera por su profesionalidad y el cariño que has mostrado hacia a mí. Gracias, gracias y gracias», ha dicho Emma. Instantes después, la presentadora ha querizo mandar otro mensaje, pero esta vez iba dirigido hacia sus padres porque, tal y como ha confesado, debido a la enfermedad les ha dado un gran disgusto.

«Me han cuidado fenomenal como si tú lo hubieses hecho mamá. ¡Qué viva la vida! y gracias a todos. Mucha fuerza y mucho ánimo para todos aquellos que están pasando por esta situación», ha sentenciado la periodista visiblemente emocionada con su regreso.

Durante su ausencia, Emma García ha querido estar presente de una forma y otra, y lo ha hecho a través de su perfil de Instagram donde ha agradecido las numerosas muestras de cariño y preocupación hacia ella durante ese periodo en el que ha tenido que estar sola esperando para superar la dolencia que se ha cobrado la vida de miles de personas desde que se iniciara la pandemia. «¡Queridos amigos! Gracias, gracias y gracias por vuestro inmenso cariño. No sé cómo expresaros mi gratitud. Estoy abrumada y emocionada. Ojalá estas palabras os lleguen de la misma manera que vuestros mensajes, públicos y privados, me han llegado a mi. Estoy feliz de reencontrarme con vosotros. Cambio cojín por programa con fuerza, con ánimo y con mucho humor», ecribió en un post en el que aparecía recostada en un sofá.

Del mismo modo que anunció su baja, la presentadora dio a conocer que se incorporaba al programa con un mensaje lleno de energía que decía lo siguiente: «¡Amigos, muchas ganas de veros mañana! ¡Alegría de viernes! ¡No puedo estar más feliz! ¡Viva la vida a vuestro lado! ¡Un abrazo enorme y muchísimo cariño para todos!».