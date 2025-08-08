Ni campana ni ‘mom fit’: estos son los vaqueros que van a arrasar la próxima temporada y juraste no volver a llevarlos

Los vaqueros que van a arrasar la próxima temporada y juraste no volver a llevarlos te sorprenderá el modelo que juraste no llevar, estará de vuelta esta temporada sin saberlo. Ha llegado el momento de apostar claramente por un tipo de vaquero que es de lo más favorecedor, de una forma que quizás tengas que adaptarte. Son muchos los que han descubierto esta manera de ver el mundo y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta.

La moda va cambiando por momentos, pero también vuelve. Tarde o temprano volvemos a esos diseños que nos sumergen en lo peor de una serie de elementos que van llegando a toda velocidad y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Es hora de apostar por un tipo de detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en cuenta y que quizás puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estas últimas jornadas de verano en las que ya ponemos la vista en un mes de septiembre que llega con importantes novedades destacadas.

Ni mom fit ni campana

Los vaqueros son un tipo de prenda que siempre deberemos tener en nuestro armario. Son ese básico que vamos a lucir temporada tras temporada y que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no habíamos ni tenido en consideración.

Quizás tengamos que actualizar nuestro armario de la mano de un tipo de vaqueros que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos momentos que tenemos por delante. Ha llegado el momento de aprovechar al máximo este tipo de detalles que serán esenciales.

Los expertos de CapitanDenin nos explican los orígenes de esta prenda desde su blog: «Los primeros pantalones vaqueros se remontan al siglo XIX, cuando fueron diseñados originalmente como ropa de trabajo para mineros y otros trabajos manuales. Fabricados de un tejido resistente y duradero hecho con hilos de algodón grueso y con un patrón de tejido en espiga. A medida que los pantalones denim ganaban popularidad entre los trabajadores de todo el mundo, estos comenzaron a ser adoptados por personas fuera del mundo laboral».

Siguiendo con la misma explicación, llegamos a un punto que puede resultar hasya sorpredente: «A pesar de que los pantalones denim eran una prenda unisex, en la primera mitad del siglo XX, se consideraba inapropiado para las mujeres usarlos en público. Esto se debía a las normas sociales conservadoras de la época, que dictaban que las mujeres tenían que llevar falda y vestidos para mostrar su feminidad. Provocando que en lugares públicos como restaurantes y cines, hubieran reglas explicitas que prohibían el uso del pantalón para las mujeres».

Los vaqueros son pues, un símbolo que debemos lucir con orgullo después de una larga lucha por poder ponérnoslos: «A medida que la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres ganaba fuerza en la década de 1930, muchas mujeres comenzaron a desafiar las normas usando pantalones regularmente, incluyendo los pantalones denim. En 1934, la diseñadora de moda Elsa Schiaparelli creó unos pantalones denim para mujer que presentaban un corte elegante y estilizado ajustándose al cuerpo de ellas. Esto ayudo a cambiar la percepción sobre que los pantalones eran una prenda exclusiva de los hombres, y así fomentar el uso de esta prenda sin comprometer su feminidad».

Estos son los vaqueros que van a volver la próxima temporada

Con la mirada puesta a un mes de septiembre que, aunque queda lejos, nos indica que volveremos a la rutina dentro de no tanto tiempo, deberemos estar pendientes de una serie de cambios que acabarán siendo esenciales en nuestro vestuario, empezando por el tipo de pantalón que usaremos.

Vuelve un pantalón que llegó hace unas décadas destruyendo el sueño setentero de inicios del siglo XXI. Recordamos esas campanas de finales del siglo XX con la llegada de repente de un pantalón por el que nadie daba un duro, esos pitillos que suponían una auténtica revolución.

Este tipo de prenda ha acabado siendo la que ha marcado un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que volverá con fuerza esta temporada. Un tipo de pantalón que combinará con las botas de cordones que también son un clásico que parece que está destinado a volver a estar muy presente en nuestro día a día.

Por suerte es un tipo de vaquero con el que podremos lucir la mayoría de nuestro calzado. Desde unas sencillas deportivas, hasta unos taconazos con los que vamos a conseguir lucirnos de una forma que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado que fueran una realidad. Será cuestión de sacar los vaqueros que guardamos en el armario o simplemente de ir en busca de alguno nuevo.