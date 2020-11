2020 está golpeando con fuerza a Irene Rosales. Tanto es así que, tanto solo nueve meses después de haber tenido que decir adiós a su madre Mayte, la mujer de Kiko Rivera también ha tenido que despedirse de su padre, Manuel, quien perdía la vida tras llevar más de 16 años peleando contra un tumor cerebral. El fallecimiento de Manuel Rosales llega un momento especialmente complicado para la colaboradora de ‘Viva la vida’, quien está directamente involucrada en el mediático conflicto familiar que mantiene su marido con su madre, Isabel Pantoja, a la que acusa de haberse quedado con la herencia de Francisco Rivera ‘Paquirri’. Sin embargo, a pesar de estos golpes de la vida, Irene Rosales está apoyándose en los suyos para tratar de recuperar la sonrisa y ha utilizado las redes sociales para enviar un mensaje a sus miles de seguidores, que la han arropado desde el primer momento.

“Bueno familia, quería daros las gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo y por todo el cariño y amor que me estáis dando. No sé de qué manera os lo puedo agradecer porque son cientos los mensajes que me llegan”, comienza la nuera de la tonadillera, muy agradecida por el cariño recibido en estos complicados momentos. “Quería decir que dentro de lo que cabe estoy bien, que mi vida tiene que seguir adelante y que tengo dos pequeñitas que no quiero que noten absolutamente en nada”, continúa la colaboradora, asegurando que tiene “una tristeza enorme”, que está tratando de ‘disimular’ por el bien de sus hijas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24)

“Espero que con el tiempo se vaya pasando”, explica la esposa del dj, que mira al futuro con optimismo. La andaluza, que se ha ausentado de las redes sociales, ha asegurado que volverá a estar más presente en la Red para poder estar con sus ‘followers’, con los que comparte habitualmente su día a día: “Me veréis más activa por aquí, ya que quiero estar más con vosotros y agradeceros todo el apoyo que estoy recibiendo en los malos momentos, pero también quiero que estéis en los buenos momentos que, a partir de ahora, espero que sean muchísimos”, finaliza la exconcursante de ‘GH DÚO’, quien, al igual que el resto de personas, desea que “el 2021 venga con un poquito más de alegría”.

Irene no se ha olvidado de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, de Sevilla, que han arropado y evitado el sufrimiento de su padre en los tres largos meses que ha tenido que estar ingresado. Visiblemente emocionada, Rosales ha agradecido a todos los que han acompañado a Manuel en este duro camino.