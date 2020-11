Isa Pantoja, entre lágrimas por el desplante de su madre

No están siendo momentos fáciles para los miembros de la familia Pantoja, que en apenas unas semanas se han convertido en los principales protagonistas de una polémica que no hace que aumentar en capítulos. Los protagonistas son Isabel Pantoja y su hijo Kiko, pero la pequeña de la familia, Isa, tampoco permanece impasible. El hecho de que esté concursando en ‘La Casa Fuerte’ hace que no pueda estar cerca de los suyos en estos momentos tan complicados, ni con su madre, ni con su hermano.

A pesar de todo, Isa ha querido ser prudente y en todas sus declaraciones ha evitado posicionarse, mostrando su apoyo a los dos para no echar más leña al fuego. Pero esto podría haber acabado. Ante tal vorágine, ‘La Casa Fuerte’ le ofreció a la joven la posibilidad de salir durante un fin de semana del concurso y reunirse con su madre. «Isa, sabemos que la situación fuera te tiene muy preocupada. La organización te permite salir durante el fin de semana para poder estar en tu casa con tu madre. Podrás salir mañana mismo, buen viaje», se podía leer en el telegrama que recibió.

Sin embargo, tras mucho pensarlo y con el consejo de su novio en la mano, que le sugirió que se mantuviera al margen, Isa pidió, antes de decidir, nada, llamar a su madre para preguntarle qué le parecía que fuera a verla durante unos días.

Lo que seguramente no se imaginaba era que iba a recibir un desplante por parte de su progenitora. Isabel Pantoja decidió rechazar la llamada de su hija. En dos ocasiones. Lejos de coger ella el teléfono, lo hizo una persona de su confianza, a pesar de que ella se encontraba en casa. Esta manera de actuar terminó con Isa llorando, que no se podía entender el desplante.

«Sabía que estaba mal, pero para mí ella es muy importante. ¿No va a tener intención de hablar conmigo y eso? No estoy para que encima me den un corte. No estoy para eso, intento entenderla pero no puedo», rompía a llorar tras colgar el teléfono por segunda vez.

Isa Pantoja: «Si alguien me quiere acoger esta navidad en su casa…» https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte11 pic.twitter.com/yt8TFJL25I — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 30, 2020

«Hablé con una persona que está con mi madre y sí que me dio algunos mensajes», desveló la joven a Jorge Javier Vázquez. «Me dijo que me deseaba que estuviera bien en el concurso, que hablaríamos fuera y esas cosas. Pero me esperaba que me dijera algo ella. Yo no la iba a preguntar por estos temas de fuera. Me hubiera gustado que lo mismo que me dijo la señora que está con ella me lo dijera por su boca. Ella si no lo hizo sabe que es porque estoy en un concurso, no quiere que vaya a más y que no se la escuche».

Si bien ha intentado mantener el ánimo arriba, parece que la situación ha superado a Isa, que llegó a plantearse dejar el concurso. «Para mí a lo mejor he tomado una decisión egoísta total. De que estoy en un concurso. Pero para estas cosas no me merece la pena. Ahora mismo, no tengo ganas de estar aquí, me quiero ir a mi casa con mi familia», desveló.