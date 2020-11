Isabel Pantoja ha tocado fondo. Las duras palabras de su hijo Kiko han calado en lo más hondo de su corazón. No se esperaba eso de su ‘pequeño del alma’. Aunque la artista todavía no se ha manifestado por voz propia, sí que lo han hecho algunas personas pertenecientes a su círculo más íntimo. Quien la conoce desvela que está viviendo un auténtico calvario y deslizan que esto se quedará en un conflicto materno-filial, pero que nunca se verán las caras ante un juez, al menos esa es la voluntad de la cantante.

«Esto es un linchamiento público», denuncian los allegados a Pantoja en las páginas de la revista ‘Hola’. Y es que Isabel nunca habría pensando que su hijo se habría planteado llevarla a las tribunales. Pese a eso, la exmujer de Paquirri no se plantea un contencioso: «No va a demandar a su hijo, pero sí a todos aquellos que están diciendo barbaridades de ella», dicen las mismas fuentes. Eso no quita para se muestra profundamente dolida con su primogénito: «Lo que está viviendo no se lo merece nadie. Siempre ha tenido enemigos, ¿pero su hijo? Que un hijo haga esto a su madre y encima públicamente va en contra de la naturaleza humana. Porque que a nadie se le olvide que Kiko Rivera está haciendo esto por un único motivo, el dinero. Está destrozando a su madre en público solo por dinero».

«Isabel Pantoja está peor que nunca, hundida y le cuesta respirar»

Unas palabras durísimas que preceden a la angustiosa situación que vive Isabel Pantoja ahora mismo. Sus amigos y seres queridos están terriblemente preocupados por el desenlace que pueda tener esta guerra a cara de perro: «Esto es peor que cuando entró en la cárcel, peor que cuando perdió a su marido. Está fatal, hundida, le cuesta respirar. Está peor que nunca y tenemos miedo de que le pase algo porque está fatal», confiesan desde las personas próximas a la tonadillera.

Recluida en Cantora y con Agustín Pantoja como máximo apoyo, Isabel Pantoja vive sus horas más duras mientras todo el mundo espera una reacción. Kiko Rivera llegó a decir el pasado viernes que todo esto se solucionaba con una llamada de su madre, pero no parece que eso entre en los planes de la intérprete de ‘Así fue’.

Cada día que se tacha en el calendario parece más difícil que madre e hijo puedan llegar a un acuerdo y mucho menos reconciliarse. Ninguno parece querer dar su brazo a torcer. Kiko Rivera está recibiendo el apoyo de todos sus hermanos, a excepción del de Isa Pantoja. Chabelita no entendía la forma que tuvo Kiko de contar los problemas con su madre: «Acusa a mi madre de una serie de cosas y aunque tenga razón, que no digo que no la lleve, no veo que sea ni el momento ni el mejor método para hacer esto. Ni lo comparto y ni lo comprendo porque todo lo que tengo se lo debo a mi madre», decía la peruana el pasado domingo. Quién si arropa a Kiko en estos momentos es Irene Rosales, así como gran parte de la opinión pública.