Bertín Osborne se pronuncia sobre los rumores de su paternidad secreta

Han pasado apenas unas semanas desde que Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaran su separación y desde entonces, los rumores en torno a la situación económica de la pareja y otras cuestiones han sido constantes. El empresario prefiere hacer oídos sordos y continúa compaginando su vida entre Sevilla y Madrid, donde residen sus hijos, a los que aprovecha para visitar cada vez que se encuentra en la capital.

Este jueves, el cantante abandonaba su finca sevillana para cumplir con una serie de compromisos y no ha dudado en atender a los medios que esperan a las puertas de su residencia y que le han preguntado sobre varios asuntos.

A pesar de que toda separación implica una serie de cambios, muchos de ellos dolorosos, Bertín se muestra tranquilo y está muy volcado en su nuevo proyecto profesional, el lanzamiento de un disco de cara a la primavera, así como una gira junto a El Puma en verano, siempre que las circunstancias lo permitan. Un álbum que ha escrito él mismo y en el que, en cierta medida, vuelve a sus orígenes.“Hay muchas cosas de las que escribir y además es lo que he hecho toda mi vida. Desde que empecé, todas las canciones que se recuerdan mías, el 90% son mías, lo que pasa es que últimamente como hacía rancheras, eran clásicas, pero normalmente las he escrito yo siempre”, ha declarado.

Han sido muchas las informaciones publicadas que ponían a Fabiola en el punto de mira y aseguraban que ha tratado de aprovecharse de la situación económica del cantante. La venezolana se pronunciaba hace algunos días en torno a esta cuestión y defendía que la pareja se casó en separación de bienes y que, por tanto, el único compromiso conjunto que tiene es hacerse cargo de sus dos hijos, pero que cada uno es dueño de su patrimonio.

El cantante no ha dudado en alabar a la que hasta ahora era su esposa y ha querido dejar claro que nunca le ha pedido dinero. “Fabiola es una mujer muy emprendedora. La mayor parte del tiempo está con la fundación, pero ahí no tiene sueldo, ni cobra nada porque nunca lo ha querido hacer, entonces le quita muchas horas, pero ella cuando nos separamos me dijo: “yo no quiero nada, ocúpate de tus hijos y déjame a mí, que yo sé buscarme la vida”, entonces todas esas elucubraciones que hay por ahí, son de vergüenza”, ha asegurado. Sin embargo, ha dejado entrever que es posible que él sí que quiera ayudarla de alguna manera: “Fabiola en absoluto me pidió nada, luego otra cosa es lo que yo haré. Cualquier otro sesgo que se le quiera dar a eso, es mentira”, ha recalcado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabiola Martínez Benavides (@fabiolaosborne_)

Hace unos días se especuló con que el cantante podría tener un hijo secreto y que este habría sido el motivo de la ruptura con Fabiola. Bertín Osborne ha querido ser tajante en esta cuestión: “los bulos hay que tomárselos como son, entonces cuando hay una pobre chavalita que le han metido un bulo y ha salido ella en televisión para decir que era todo mentira, pues ya después de eso, cualquier otra conversación, sobra. Yo tengo un lío con mis yeguas, no he hecho más que eso y es lo que además pienso seguir haciendo”, ha zanjado el presentador.

A pesar de que Bertín Osborne siempre atiende a los periodistas que esperan a las puertas de su residencia, lo cierto es que el cantante ha pedido que no se le dé más importancia al asunto de la separación: “sí quiero deciros que lo mío no tiene más recorrido. Yo me paro aquí por educación, pero no me gustaría tener que hacerlo siempre. Os pido que no hay más que decir, ya está todo dicho”, ha recalcado.

Constantes rumores

Aunque ahora el artista ha puesto punto final a las especulaciones sobre un supuesto hijo secreto, hace algo más de un año, Osborne habló de esta cuestión durante el programa “Un año más de tu vida” de Toñi Moreno.

«Bertín. Te voy a hacer la pregunta que nadie te ha hecho nunca. ¿Cuántos hijos tienes?», preguntó la periodista. «He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos», dijó el cantante abriendo la veda a las especulaciones. «Siempre me he preguntado, ¿cómo no me ha salido un hijo secreto? Me encantaría que pasara, ¿tú sabes lo bien que me lo iba a pasar? Yo sería el primero que iba corriendo a hacerme las pruebas. No sería como Julio Iglesias…», añadió entre risas entonces.