Toñi Moreno es una de las presentadoras de moda. Su buen hacer frente a la cámara, su naturalidad, su simpatía y su conexión le ha convertido en uno de los rostros de la televisión del momento. Y está imparable. Tras pasar por Telecinco ha regresado a Canal Sur, y allí sigue triunfando con ‘Un año de tu vida’. Además está encantada con su papel de madre y es muy activa en redes sociales donde, además de compartir con sus seguidores, su día a día en el trabajo, sus ‘momentazos’ con su hija Lola y sus entrenamientos, también hace partícipes a sus followers de sus inquietudes y de algunas novedades.

La última: su intención de hacerse un retoque estético que cambiará su vida para siempre. Ha sido ella misma la encargada de contarlo a través de un story en sus redes sociales. «Tengo una noticia que daros, me lo he pensado mucho porque soy muy temerosa, pero ya sabéis que estoy en mi puesta a punto y quiero vivir una segunda juventud», ha empezado diciendo.

Tocando sus icónicas gafas de pasta de color azul añadía: «A esto le quedan los días contados». «He decidido que me voy a operar la visión», ha anunciado afirmando que es una decisión que ha meditado bastante, debido al respeto que le tiene a entrar en un quirófano. «Me ha costado mucho porque soy muy miedosa», ha reconocido, pero la decisión ya está tomada y, ejerciendo de influencer, ha explicado dónde será la operación.

«Voy a ir a Qvisión que está en Almería. Y os preguntaréis: ‘¿Hasta Almería te vas a ir como estás ahora viviendo en Sevilla?’ Pues sí. Porque he buscado, buscado, buscado y me han hablado maravillas de Joaquín Fernández que es una eminencia y vive aquí en Andalucía, en Almería». Y aunque no ha desvelado la fecha exacta en la que se operará, sí ha avisado de que seguirá teniendo informados a sus seguidores con una clara intención: «Os voy a contar cómo va a ir, sobre todo por si hay gente que tiene miedo y no sabe cómo hacer». Generosa siempre y más en un tema tan delicado para ella con el que sabe que puede ayudar a los demás.

Aunque Toñi también suele utilizar lentillas, lo cierto es que las gafas de pasta y con la montura de colores se han convertido en un elemento más de su imagen, junto con las blazers y las sneakers. Un estilo con personalidad que la diferencia de otras compañeras de profesión, y que ha marcado un antes y un después de los looks de las presentadoras que ya se permiten la licencia de bajarse de los stilettos y dejar los ajustadísimos vestidos en el perchero, para llevar vaqueros, camisetas, americanas y zapatillas.

Toñi Moreno está en pleno cambio físico. Hace un año que fue madre, está feliz y quiere volver a tener el cuerpo que tenía antes del embarazo, como ella misma ha confesado. Y en ello está. No solo cuida su alimentación al máximo, sino que el ejercicio forma parte de su día a día. Ya durante el embarazo siguió los pasos de otros rostros conocidos y se puso en las manos de Mami Fit. Con ellas siguió una rutina deportiva acorde a su estado y, tras dar a luz, ha seguido con los entrenamientos adecuados al postparto, y ahora a la definición y la tonificación. Es una buena alumna, entregada y generosa, porque no duda en compartir con sus seguidores sus sesiones de ejercicio. Una nueva Toñi está en camino.