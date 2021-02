Irene Rosales confiesa cómo vivió las adicciones de Kiko Rivera

Irene Rosales lo tiene claro y cuando ve una injusticia no puede mantenerse al margen. A principios de semana, la colaboradora de televisión levantó el teléfono e hizo una llamada a ‘Sálvame’ para desmentir unas declaraciones que había hecho la propia Anabel Pantoja. La prima de Kiko Rivera aseguró que Isabel Pantoja había estado al lado del cantante durante el periodo en el que estuvo rehabilitándose de sus adicciones. Este domingo, en ‘Viva la vida’, la mujer del DJ ha reaparecido tras aquella intervención y ha dejado claro que está muy cansada de que hablen de este tema sin saber realmente las cosas.

“Es algo que me ha dado muchos dolores de cabeza en mi relación y en mi vida. Solo lo he sufrido yo. He visto a mi marido de todos los colores. No es nada agradable, he visto cómo a mi marido le daban temblores, ataques de ansiedad. He tenido que discutir mucho con él», ha comentado a Emma García. “Voy a seguir mi vida como hasta ahora, dándolo todo por mi marido y por mis hijas. Lo demás me viene importando poco”, ha añadido. Irene Rosales está cansada y así lo ha hecho saber, ya que lleva arrastrando cierto malestar desde que se inició la brutal guerra mediática entre Kiko y su madre. “Que nadie espere nada de mí”, ha dicho muy tajante a la vez que ha explicado que se va a centrar en su familia porque no piensa gastar su energía en otras cuestiones.

Además, ha relatado por primera vez cómo fueron los primeros meses de lucha de su marido contra el problema que tuvo y del que se sigue recuperando. «Fue muy duro lo que vivimos, yo he tenido que ver cómo a mi marido le daban temblores y ataques de ansiedad, no es nada fácil ver a tu marido así, cuando se está quitando de una adicción tan grande (…) El peor momento fue cuando acabó el verano porque los días se hacían más grises, Kiko estaba enfadado consigo mismo y con el mundo», ha confesado Irene provocando un silencio absoluto en el plató.

Hace unos días, Isa P daba su versión de los hechos en relación a este tema. De hecho, llegó a decir que si su hermano hubiese ido a Cantora, “su madre se hubiese hecho cargo de él”. Irene al ver estas imágenes ha explicado que la psicóloga que trató al intérprete de ‘Así soy yo’, les recomendó que no se metiera en una burbuja porque se podía crear una zona de confort que no era nada buena para la recuperación. “Kiko tuvo que hacer su vida normal, pero sí tuvo que dejar el trabajo”, ha revelado Rosales. “A día de hoy confío plenamente en él cuando me tengo que venir a Madrid a trabajar y se queda solo con las niñas. Él me dice que tiene una lucha constante porque yo soy su gran apoyo y si no estoy es complicado…”, ha sentenciado Irene.

Fue en ‘Gran Hermano Dúo’ en 2019 donde Kiko Rivera confesó su problema con las adicciones. “Sufrí un problema con las drogas. Consumía hachís, marihuana cada día…”, dijo por aquel entonces mientras analizaba la famosa curva de la vida junto a su mujer. En esa ocasión, el artista quiso agradecer públicamente el apoyo que su familia le dio en los momentos de recuperación.

.