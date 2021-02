Anabel Pantoja no gana para disgustos. A la guerra entre su primo Kiko Rivera y su tía Isabel Pantoja, le suma los ataques que, según ella, está recibiendo por parte de sus compañeros al no querer tomar partido en el conflicto familiar. La tarde del miércoles ya empezaba tensa para ella. Aún colea la última entrevista de Kiko en ‘Domingo Deluxe’ y su prima Isa había respondido por la mañana en ‘El programa de Ana Rosa’. Y era su turno. Pero a lo largo de estos días su actitud en ‘Sálvame’ le ha generado varios toques de atención por parte de la dirección y las críticas feroces de sus compañeros, que tampoco se quedaron callados en esta ocasión.

Nada más comenzar el programa Carlota Corredera le requisaba el teléfono móvil. Todo porque ella decidía no participar en el debate que se estaba teniendo analizando el comportamiento del hijo de la tonadillera durante una supuesta cámara oculta que se le realizó siendo un adolescente. Anabel pendiente de sus redes sociales y de los mensajes que le llegaban durante la conversación. Como era de esperar, no le hizo gracia, pero no tuvo más remedio que deshacerse del teléfono, eso sí, bastante indignada: «Me parece muy bien, pero espero que también se lo hagáis a mis compañeros».

Un comentario que no solo ha tenido la réplica del resto de colaboradores, sino un zasca monumental de la propia presentadora: «Plantéate por qué te lo requisan a ti y no a los demás. Esto se parece un poco a cuando estabas en el cole diciendo que te tenían manía». A partir de ahí, todas las miradas y los comentarios se han centrado en la sobrina de la intérprete de ‘Marinero de luces’ que ha tenido que escuchar la opinión que tienen de ella sus compañeros.

La primera en hablar ha sido María Patiño, que ya se mostró implacable con ella hace unas semanas. La periodista la ha llamado «zángana, irresponsable, poco profesional y desagradecida», momento en el que Anabel no ha dudado en contestar bastante molesta, afirmando que no se le trata igual que a los demás: «¡A mí no me llaman para hablar de las Campos, solo para hablar de mi familia!». «Cada vez que me llaman para venir se me abren las carnes», ha dicho refiriéndose a la problemática que mantienen su primo y su tía. Pero Patiño no se ha amilanado y le ha invitado a prepararse «argumentos» para poder intervenir en otros temas y así conseguir desligarse de todo lo que tiene que ver con los Pantoja.

Pero el plato fuerte ha llegado de la mano de Kiko Matamoros. Implacable una vez más con su compañera, no ha dudado en dedicarle una ristra de descalificativos, tachándola de «vaga», de tener «muy mala baba» y de recurrir «al insulto». Anabel se ha derrumbado y, llorando, ha afirmado que se siente ninguneada mientras abandonaba el plató quitándose el micrófono y anunciando su salida del programa: «¡Quiero dejar ‘Sálvame’ y ser la vaga de España!».

No contenta con eso continuaba: «Lo que estáis consiguiendo es que os tenga asco. Asco de este ambiente, de estos temas. Estoy harta de que se me vapulee cada semana, que si por las joyas, por vaga, por mi familia…Quedarse con vuestro programa, que es maravilloso y os ven cuatro millones de personas, pero yo me voy», afirmaba mientras recogía sus cosas. Y confesaba que se le han dado ya varios toques de atención «hasta el punto de que yo trabajaba un número de veces a la semana y me las han bajado». Tras la tempestad llegó la calma, las disculpas y una petición por su parte a la dirección: que la junten los días de participación, y a poder ser que sean lunes y martes. Órdago echado.