«Que se atengan a las consecuencias». Así calentaba motores Kiko Rivera hace unos días cuando se conocía que regresaba este domingo a un nuevo ‘Deluxe’. Los últimos acontecimientos han hecho que regrese a la edición dominical del programa que presenta Jorge Javier Vázquez donde ya prometía que no iba a dejar títere con cabeza. Hace solo una semana que regresaba al plató donde comenzó la guerra hace ya más de 70 días, y daba un ultimátum a su madre: tenía 24 horas para ponerse en contacto con él. De lo contrario, emprendería acciones legales contra ella. Pero Isabel Pantoja sólo llamó el sábado para felicitar a su nieta Carlota por su tercer cumpleaños.

Kiko ha vuelto a por todas a pesar de los consejos de su mujer, Irene Rosales, que horas antes de la entrevista afirmaba en ‘Viva la vida’ que entiende su postura, que le ha recomendado escuchar antes de responder, aunque ella «no iría al Deluxe». Pero el DJ tiene claras las cosas, cada vez está descubriendo nuevos datos, y la impotencia y la rabia pueden más que otras cosas.

«La guerra empieza hoy», ha dicho Jorge Javier Vázquez al comienzo del programa tras desvelar la cifra de 2,619.284 euros que debería haberle llegado a Kiko en herencia, siendo «parte de la fortuna de ‘Paquirri’ en América». Un dinero que no sabe dónde se encuentra . «Todo está hecho con premeditación», ha afirmado el DJ antes de avisar además que esta semana van a ocurrir cosas. «La maquinaria ya está en marcha», ha dicho rotundo.

Kiko ha explicado que a su madre y a su tío Agustín ya les ha llegado la primera notificación de requerimiento, pero no han acudido a recogerlo, por lo que el siguiente paso será que el propio notario les haga entrega en mano del segundo. «Van a tener que rendir cuentas primero sobre los poderes que les he otorgado». El DJ sigue adelante con su lucha, que no es otra que hacer cumplir la última voluntad de su padre. «Él quería que sus hijos fuesen sus herederos universales, y nadie ha hecho nada por cumplirlo».

«Mi madre lo quiere todo para ella. La he preguntado infinitas veces si papá no me había dejado nada de él, cosas personales y su respuesta era: ‘No, hijo’», ha relatado el hermano pequeño de Francisco y Cayetano Rivera, opinando que, la manera que tiene su madre de quererle, «no es la correcta». «Lo mejor que ha hecho mi madre por mí ha sido hablarme bien de mi padre (…) Todo lo que he vivido con ella es mentira, me lleva ocultando cosas de mi padre desde que tengo un año».

Ha vuelto a decir que a su madre y a su tío Agustín solo les mueve el dinero. «Ahora el mayor de sus problemas es que Hacienda la está haciendo una investigación». Pero además ha sido contundente al afirmar que «si mi madre entra en la cárcel ahora no me sentiría culpable».

Y no ha tenido reparo en contar lo ocurrido cuando entró en ‘GH Dúo’, un concurso donde confesó su adicción a las drogas, y que le ayudó a solucionar parte de sus problemas con el Fisco. «Dejé ocupándose de mis finanzas a mis gestores y a mi gente. Y mi madre les llamaba pidiendo el dinero que yo estaba generando y decía que era para pagar la letra de mi piso. Y lo puedo demostrar».

Cantora, en venta

A lo largo de estos siete días, Kiko Rivera ha seguido recibiendo información y han sido sus abogados quienes le han asegurado que puede vender su parte de Cantora, algo que no ha hecho antes pensando que sería una operación que no podría llevar a cabo. «Mi parte de Cantora está en venta. Y hay muchas personas interesadas, así que si todo sale como tiene que salir, lo mismo mi madre tiene dentro de poco un inquilino por allí tomando café con ella».

El hijo pequeño de ‘Paquirri’ ha explicado cómo será esa venta: «La vendería y se la daría con un lacito a un precio normal. Aún sabiendo que hay deuda, saldrían ganando. Le voy a poner un precio más bajo para quitármela de encima». Kiko solo quiere que le liberen de «este marrón», para así evitar problemas y proteger también a sus hijos. Asimismo, ha querido dejar claro de nuevo que la finca sigue siendo su casa, y que volverá, si no la ha vendido antes, cuando su abuela ya no esté.

La felicidad y la ausencia de su madre

Una vez más se ha mostrado implacable con su madre. «Desde que tengo uso de razón veo a dos Isabel Pantoja y no hablo de ella como madre. Eso es prácticamente inexistente. Hay una Isabel Pantoja en La Moraleja donde todo es felicidad», admite mientras cuenta que todos aquellos amigos que siempre estaban en su casa de Madrid, han terminado desapareciendo.

«Para mí Cantora es su tumba, es peor que la cárcel», reconoce sin miramientos. Pero está convencido de algo, y es del paso que darán su madre y su tío cuando su abuela falte: «Se van a pirar. Estoy seguro, y le va a importar bien poco nietos, hijos…todo esto creo que es premeditado».

Jorge Javier Vázquez le ha comentado a Kiko que quizá una de las épocas más felices de su madre fue durante el tiempo de su amistad con María del Monte. Algo que ha confirmado el invitado de la noche. «Mi madre era feliz, la veía feliz, igual que con Diego Gómez y con Julián, el problema es cuando llega a Cantora, porque allí es donde cambia».

Ya lo dijo en una de sus primeras entrevistas cuando se quejó del papel de la tonadillera como madre. Y en ‘Domingo Deluxe’, Kiko se ha explayado a este respecto recordando su época escolar. «La palabra madre es muy grande», ha dicho y ha hecho una reflexión: «¿Ha ido a recogerme al colegio? Muy pocas. ¿Ha ido a visitarme al internado? Cero. ¿Se ha preocupado por mí en mis peores momentos? No. Ella me ha sacado en revistas, me ha sacado a cantar…», dice Kiko.

Y ha desvelado que, durante su rehabilitación siguió siendo una madre ausente: «Preguntadle cómo se llama mi médico, dónde está. Preguntadle cuando me han dado los tembleques en la cama dónde ha estado ella». Kiko sigue pasándolo mal y más con la guerra abierta que mantiene. «Tengo miedo de quedarme solo y recaer porque no me siento con fuerzas».

Agustín Pantoja, el «responsable»

Rivera Pantoja ya le plantó cara a su tío Agustín en su última entrevista televisada. Y sigue en sus trece, aunque ha dado un paso más y le ha acusado de ser «el responsable de haberse cargado la vida de mi madre». Y ha contado que fue la figura paterna que tuvo desde que murió ‘Paquirri’: «Siempre ha sido una persona muy especial, le he querido mucho. Venía de visita y para mí era el día más bonito».

Kiko además ha explicado que cuando muere su padre, su tío lo dejó todo por estar al lado de la cantante. «Y por eso creo que le hace sentir culpable a mi madre». Pero ahí no ha terminado. El DJ ha dicho, entre risas, que su tío piensa que es un artista de altura como lo es su hermana, hasta el punto de presumir de haber sido el auténtico creador de la exitosa serie de televisión ‘La que se avecina’. «Mi tío siempre cuenta que él fue el que le dio la idea a José Luis Moreno y que él se la robó», ha desvelado provocando la risa de los colaboradores.

Las razones desconocidas de Kiko

«Yo tengo mi familia creada por mí y no quiero saber absolutamente nada de ellos. Mi paciencia se acabó», ha afirmado de manera tajante antes de dirigirse a su hermana y a su prima Anabel. A las dos las quiere con locura, pero reconoce que aún no se ha sentado con ellas para explicarles las razones por las que está abierto este conflicto familiar. «Ellas no han visto los papeles, y yo antes de hacer esto he preguntado a mi madre y la respuesta siempre era ‘no hay nada’, y en ese momento miraba la parte económica. Pero la moral duele mucho más».

«Nunca las voy a pedir que tomen partido públicamente. Mi prima sé que está sufriendo de verdad, no se posiciona pero tira más para mi madre». Kiko dice que entiende la postura de ambas y habla de «dependencia». «Que venga aquí mi prima y diga lo que piensa de verdad, las dos saben de todo lo que digo es verdad». Y las invita a ir a su casa a escucharle, ver toda la documentación y así luego que opinen. ¿Lo harán?.