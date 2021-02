Anabel Pantoja, el apoyo de Isabel Pantoja pese a las palabras de Kiko

No ha sido un fin de semana fácil para ningún miembro de la familia Pantoja. Porque sí, fue Kiko Rivera el que volvió a sentarse junto a Jorge Javier Vázquez para cargar de nuevo contra su madre, Isabel Pantoja, y desvelar nuevas y sorprendentes informaciones, pero todos los que le quieren estuvieron pendientes de sus palabras. Horas antes de pisar el plató de ‘Domingo Deluxe’, su mujer, Irene Rosales, afirmaba en ‘Viva la vida’ que había aconsejado al dj «que escuchase, que no se adelantase a las preguntas, aunque luego él hace lo que le da la gana» y este lunes su prima, Anabel Pantoja, ha compartido sus sentimientos en ‘Sálvame’.

Los últimos programas han sido complicados para Anabel, también por su discusión con Belén Esteban, pero este lunes la joven se ha mostrado especialmente dolida. No solo por ver a Kiko así, sino también porque se encuentra dividida entre su primo y su tía. «Él está contando su vida y aunque a él esas cosas le hacen daño, a mi también me duelen porque son mi familia. No puedo concebir ver a mi familia así, me es imposible», ha dicho.

A pesar de eso, no duda en acudir a su lado si le llama para ver con él todos los documentos que tiene en su poder. «Si él me enseña los papeles yo nunca voy a dudar de eso, pero él tiene que entender que moral y personalmente -él lo llama dependencia- a mi me contrata el programa por ser quien soy, pero han pasado 8 años. Si es dependencia moral estoy de acuerdo porque sabe que soy muy familiar… Ahora es muy difícil explicarse porque estoy en Canarias con mi chico, que es mi familia, pero ¿mi abuela? Yo no puedo perderla, no quiero perder a esa parte de la familia. Él no me lo ha pedido, quiero que quede claro». «Me ha dolido decir que se ha despedido de mi abuela, porque él recalca mucho lo importante que ha sido mi yaya para él, ella lo adoraba», ha añadido.

La situación no deja de empeorar en la familia Pantoja, pero Anabel tiene claro que a pesar de todo seguirá apoyando no solo a su tía, Isabel, sino también a su tío Agustín en caso de que el día de mañana decidan irse de España. ¿Gustará esta afirmación a su primo?

Anabel Pantoja no solo se ha pronunciado sobre la entrevista, también sobre el último post de Instagram de Kiko, en el que ha reconocido que «no puedo más» y que la situación le está afectando en lo personal, llegando a tener discusiones con sus amigos y su mujer. «No tengo ganas de volver a sentarme (en un plató de televisión) y salir destrozado, allí todo está bien porque estás diciendo tu verdad, pero luego… Hay gente que no se pone en tu pellejo y mentalmente es un desgaste», se le escucha decir en el vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Una tarde muy tensa

Según se iban acercando las nueve de la noche la tensión iba aumentando en el plató de ‘Sálvame’ y es que Anabel ha tenido que hacer frente a las acusaciones de Kiko Matamoros, quien tras la emisión del vídeo aseguraba que la influencer no había estado prestando atención. Lejos de callarse, la joven ha respondido al colaborador, dando así comienzo a una discusión a voces que ha terminado con ella abandonando el plató. «Alberto, son las nueve y cinco», decía al director del espacio mientras se ponía de pie, dejando a Kiko con la palabra en la boca y la tensión a flor de piel.