Desde que se anunció la segunda comparecencia de Kiko Rivera en ‘Domingo Deluxe’ hace menos de una semana, su presencia en la versión dominical del programa que presenta Jorge Javier Vázquez ya había levantado expectativa, especialmente después de que unos días antes se hubiera sentado en el mismo plató donde, entre otras cosas, lanzó un ultimátum a Isabel Pantoja para que contactara con él en 24 horas. No lo hizo. Y el DJ fue claro: «Que se atengan a las consecuencias». Aunque se dirigía de manera directa a su madre y a su tío Agustín, su hermana Isa y su prima Anabel han sido dos de las damnificadas por la guerra familiar que se mantiene abierta desde que hace más de tres meses se abriera la caja de Pandora.

Precisamente Isa ha pasado una semana complicada tras las declaraciones de su hermano mayor. Y eso le ha pasado factura, especialmente las horas previas a la segunda cita de Kiko en el ‘Deluxe’. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ explicaba que estaba sufriendo migrañas y eso le llevó a ponerme melancólica en sus redes sociales donde escribió una reflexión: «No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No era perfecto, pero esa finca que nos reunía a todos en reuniones familiares, celebraciones, atardeceres….Ahora nos separa más que nunca».

Y continuaba el hilo de twitter anunciando que no tenía intención de ver a su hermano. «De pequeña me tocó actuar como una adulta en muchas situaciones y de adulta, pues bueno, decidí actuar como una niña. Las cosas necesitan su tiempo…Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos», afirmaba antes de explicar que iba a terminar de repasar su último examen y que se iría a la cama directamente sin escuchar el nuevo testimonio de Kiko, al que entiende aunque no comparte la manera en la que está actuando.

Kiko da un paso atrás

La de anoche fue, ahora sí, la última intervención televisiva de Kiko Rivera. «Por mi salud mental tengo que frenar, no puedo más», ha dicho el hijo pequeño de ‘Paquirri’, horas después de haber estado en ‘Domingo Deluxe’. Y lo ha hecho a través de un comunicado en su perfil de Instagram donde se muestra triste y muy decaído. «Estoy mentalmente destrozado», ha afirmado. «Voy a apearme de todo esto y volcarme en mi música». «Todo lo que he contado es verdad. Me he llevado una desilusión tremenda con mi familia. Mi madre, mi tío…horroroso», reconoce antes de desvelar que la guerra con los suyos le está pasando factura a nivel personal con su mujer.

«Me afecta a mi día a día, tengo mal humor, peleo con mi mujer, peleo con mis amigos, hay veces que no tengo ganas absolutamente de nada (…) Si no miro yo por mí, nadie va a mirar». Y es que la tensión le está afectando también a nivel físico: «He engordado, tengo una ansiedad que te cagas y esto hay que solucionarlo. Y la solución la tengo yo, y es ponerte manos a la obra y dejar esto apartado. Me refiero a no volver a sentarme a explicar las mil y una cosas que tengo por contar».

El hermano de Francisco y Cayetano Rivera ha explicado a sus seguidores que ha pasado la noche reflexionando, y no ha podido dormirse hasta las cinco y media de la mañana. Así que después de pensarlo con detenimiento, ha zanjado la situación confirmando que seguirá luchando «por lo que es mío, pero va a ser judicialmente».