Kiko Rivera, más rotundo que nunca: «Lo mío con mi madre no tiene solución porque no quiero que se solucione»

Kiko Rivera se ha sentado en ‘Domingo Deluxe’ buscando justicia y respuestas acerca de qué ha pasado con esos supuestos 3 millones que su madre le debe. El hijo de Isabel Pantoja se ha cansado de esperar una disculpa y una explicación de su madre 100 días después de haber hablado con su progenitora por última vez. Abatido, afónico y con las cosas muy claras, llegaba a los estudios de Mediaset, donde era recibido por Jorge Javier Vázquez.

Respecto a su estado de ánimo, Kiko no esconde el mal momento que está atravesando: «Lo he pasado mal. No quiero que la gente se olvide de que aunque mi madre me tenga jodido, no deja de ser mi madre». Cada día estoy más triste y más alejado de mi madre, llega un punto en que pienso que todo esto es ridículo». Está harto y ya ni siquiera quiere una disculpa materna: «Ya no busco el perdón, busco la explicación».

Para más inri, hay algo que el hijo de Paquirri no perdona y que ha empeorado más todavía la relación con su madre: «Pensaba que se iba a poner en contacto conmigo el día que murió mi suegro. Eso lo llevo clavado en el corazón. También que me ataque mandando mensajes cuando a ella le interesa», dice Rivera.

Poco ha tardado Kiko Rivera en dar el primer titular de su extensa entrevista: «Lo mío con mi madre no tiene solución porque no quiero que se solucione. Primer necesito una explicación y después veremos si quiero que se arregle». El sevillano se ha mostrado muy decepcionado y algo engañado por Pantoja: «Yo estaba cegado con mi madre, enamorado, era algo así como el complejo de Edipo», explica. Más duro se muestra cuando le preguntan por la soledad de la cantante e incluso pone algunos ejemplos: «Entiendo que se haya quedado sola en la vida. Yo he tenido que escribir a gente que trabajaba en Cantora pidiéndole perdón (…) he visto fanáticas de mi madre que llegaban allí y las ponía a trabajar».

El dolor del hijo hacia la madre se ha visto reflejado en reproches recurrentes por parte de Kiko Rivera: «Yo creo que mi madre tiene doble personalidad. Es una persona cuando estábamos todos en el salón en familia y otra cuando está en su cuarto. Es prepotente, déspota y testaruda». El marido de Irene Rosales ha aprovechado su visita para denunciar amenazas que sufre «por parte del ejército Pantojista, que son como los de la película ‘300’ y me mandan mensajes deseándome la muerte a mí y a mi familia».

