Irene Rosales ha dado la cara. La mujer de Kiko Rivera se ha cansado de tanta especulación y críticas, pero no solo eso porque también ha recibido varios insultos en su última publicación de Instagram. Hecho que le ha llevado a tener que expresar cómo se siente, ya que se encuentra en medio de dos aguas. Por un lado está su marido, al que apoya en todo momento y por el otro, su suegra, la tonadillera.

Desde que se inició el distanciamiento entre Isabel y Kiko, Irene se ha mantenido al margen, y cuando ha tenido que comentar algo ha sido imparcial, alegando, en todo momento que quienes deben tener una conversación son madre e hijo y que quienes tienen que solucionar sus problemas son ellos. Como era de esperar, Rosales se ha colocado en el punto de mira, ya que cada fin de semana debe acudir a colaborar a ‘Viva la vida’ donde ha vivido momentos de lo más tensos al sentirse «juzgada», tal y como ha confesado en alguna ocasión. Este domingo, Irene ha querido sincerarse con Emma García, expresando cómo se siente en esta historia.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha estallado como nunca ante comentarios de mal gusto. Emma García aseguraba esta tarde que nunca había visto así a Irene Rosales. «Una cosa es que sea buena, pero no tonta», decía Irene. Algunos de los mensajes que ha recibido Irene corresponden a las fans de Isabel Pantoja, lo que ha provocado cierto malestar en la mujer de Kiko Rivera. «Esta es un lobo con piel de cordero y culpable de todo», «Uy la mosquita muerta se le va viendo la patita que sepas que estás en televisión gracias a Isabel Pantoja», «La mosquita muerta quiere Cantora para ella sola jajaja», «Me has decepcionado muchísimo. Tú eres como las demás que han estado con Kiko por interés, pero tú tienes un cerebro calculador. Caerás. Tiempo al tiempo», han sido solo algunos de los comentarios que ha tenido que aguantar la colaboradora.

Ante este acontecimiento Irene Rosales contestó a través de los stories de Instagram. «No tengo ninguna patita que esconder ni nada que enseñar. Bastante problemas tengo como para que me hagáis responsable de un problema entre madre e hijo», decía visiblemente enfadada a través de su perfil de Instagram.

Ha sido en ‘Viva la vida’ donde ha podido expresarse, asegurando que se encuentra «rabiosa» por la situación y que está muy dolida con todo lo que está pasando en estos últimos meses. Recordar que hace unas semanas, perdía a su padre, Manuel Rosales y en febrero, su madre, Mayte Vázquez también fallecía tras luchar contra una dura enfermedad.

«Me han tocado las narices. Ha llegado un momento en el que yo puedo aguantar que todo el mundo opine lo que quiera, pero no que me vayan a hundir o consienta que me ataquen porque aquí estoy yo para defenderme con uñas y dientes», asegura Rosales a Emma García. «No quiero señalar a nadie, pero casi todas son mujeres, y casi todas suelen ser fan de mi suegra. Me parece bien que quieran defender a una persona, pero no por eso tienen que atacar a otra», sentencia molesta Irene. Por otro lado, también ha desvelado que Kiko Rivera cada vez tiene más dolor y que en estos momentos tiene ayuda de profesionales para poder sobrellevar esta situación que lleva arrastrando desde hace ya más de tres meses. ¿Solucionarán sus problemas el DJ y la tonadillera?