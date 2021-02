Anabel Pantoja, rota y entre lágrimas tras la llamada en directo de Irene Rosales

En todo el conflicto protagonizado por Kiko Rivera e Isabel Pantoja han sido muchas las personas que han tomado partido por uno o por otra, pero solo una ha intentado ser neutral durante todo el tiempo: Anabel Pantoja. La joven colaboradora de ‘Sálvame’ no quiere elegir entre su primo y su tía, los quiere a los dos y, cuando ha estado entre la espada y la pared ha intentado salir airosa sin mojarse con sus opiniones.

Pero eso se ha terminado. La cuarta persona en discordia, Irene Rosales, lleva varios días compartiendo que ha llegado al límite en todos los sentidos y este lunes, cansada de la actitud tibia de Anabel, la ha llamado en directo a ‘Sálvame’ para hacérselo saber. «No has sido clara en el tema de Kiko con su madre», le ha reprochado la mujer de su primo, a quien no le gusta cómo ha intentando defender a su tía contra viento y marea.

Este lunes ha vuelto a salir a la palestra el tema de las adicciones de Kiko y Pantoja ha intentando defender tanto a su primo como a su tía, algo que en esta ocasión no era posible. Si bien los primeros en mostrar su disconformidad eran sus compañeros de plató, que le recordaban que la tonadillera no estuvo al cien por cien con su hijo durante su curación ya que solo estuvo a su lado durante una semana en El Rocío, al poco era Irene la que llamaba en pleno directo para intervenir en la conversación y mostrar su decepción.

Aunque ha asegurado que «no» estaba enfadada con Anabel, Irene sí que ha reconocido lo que opina de la defensa a ultranza que hace de su tía: «simplemente llega un momento en que no se puede defender todo, pero lo único que yo he vivido no se puede defender de esa manera». «La solución no es irse una semana a El Rocío. Llevamos tres años con el tema este y esto no se acaba de la noche a la mañana», ha seguido, aconsejando a Anabel que para ella todo sería más fácil si reconociera que su tía también se ha equivocado, «sería más fácil. Porque Anabel, eres tú la que te enfadas sola con tus compañeros. Puedes decir que tu tía ha hecho cosas buenas, pero cuando ha tenido este problema grave de salud no ha estado. En este. No sé en los anteriores sí porque yo no estaba».

Unas palabras que han calado hondo en la colaboradora, que solamente lograba darle la razón a la mujer de su primo. «Creo que Anabel se siente con mucha responsabilidad y que no quiere fallar a ni unos ni a otros. Pero creo que te enfureces tú sola a la hora de opinar», «tienes tanta saturación por estas cosas que han ido pasando que a lo mejor no has sido tan clara en decir que ‘mi tía dijo esto, y es verdad lo que dijeron Irene y Kiko, que mi tía se confundió con esto de solo estar una semana, que tenía que haber estado más encima…’», ha seguido Rosales, que finalmente ha logrado que Anabel haya criticado la actitud de su tía con Kiko: «como tú dices, no ha estado a la altura, por supuesto».

Si bien Irene ha insistido en que no estaba enfadada, recordándole que la quiere mucho, tras terminar la llamada Anabel no ha podido evitar las lágrimas. Para ella ha sido un momento muy complicado, más cuando durante la publicidad ha intentado llamar a Irene y esta no le ha contestado.