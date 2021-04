Bárbara Rey ya está en casa. La artista ha recibido el alta hospitalaria, después de permanecer ingresada dos semanas aquejada de una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. Ha sido su hija Sofía Cristo la que ha confirmado la feliz noticia en sus redes sociales, a través de sus stories.

«Ya sabéis que estas dos últimas semanas han sido complicadas, pero gracias a Dios mi mamá ya está en casa», comienza diciendo en su mensaje donde queda patente la gran preocupación que ha atravesado estos días mientras su madre permanecía en el Hospital Quirón de Marbella.

«Yo a partir de mañana deseando volver a reactivar los mensajes privados y contestar a toda la gente que me ha pedido orientación para dejar de consumir drogas o ayudar a un familiar adicto!!. No os penséis que no os leo, siempre os leo y siempre contesto, pero necesitaba unos días. Gracias por vuestra paciencia».

Sofía ha estado pendiente del estado de salud de su madre durante estos días. Los primeros días fueron preocupantes, y la DJ decidió paralizar su actividad laboral, como ella misma ha confesado, para centrarse en la evolución de su progenitora, que a los pocos días de su ingreso y, a pesar de sus condiciones, declaró a ‘La Razón’, que estaba «muy agotada».

«Me faltan las fuerzas hasta para hablar y espero ir recuperándome poco a poco con los tratamientos que me están poniendo. Pero llevo unos días terribles», reconoció al comienzo de su ingreso. Afortunadamente su evolución ha sido favorable y los especialistas han recomendado que continúe recuperándose en su domicilio.

Cuatro días antes de abandonar el hospital, Sofía ya adelantaba que el estado de salud de su madre había mejorado y que esperaban que le dieran el alta en breve, como así ha ocurrido. «La neumonía está controlada, se ha cogido muy a tiempo».

Bárbara Rey se encontraba en Marbella cuando comenzó a sentirse mal, por lo que decidió acudir a un centro médico donde se le realizó una PCR que resultó ser positiva. De ahí que el equipo médico que la atendió recomendara su ingreso de manera urgente en un hospital, donde se le diagnosticó una neumonía bilateral.

La noticia fue una sorpresa para sus allegados, ya que, desde que se decretó el estado de alarma y según reconocían sus familiares, Bárbara había estado cuidando «con esmero», para evitar contagiarse de COVID. Al poco de conocerse su ingreso, su entorno explicó que «estaba preocupada y nerviosa», además de agotada y con mucha dificultad para respirar. «Pero es fuerte y saldrá airosa», comentaba entonces su hija pequeña.

El coronavirus ha trastocado los planes inmediatos de Bárbara Rey. La artista tenía previsto participar en la segunda edición de ‘El Desafío’ pero, en vista de este contratiempo de salud, la murciana ha tenido que ser sustituida por otra compañera de profesión, Norma Duval, que vuelve a la pequeña pantalla tras su paso por ‘Mask Singer’, donde sorprendió con su actuación bajo la máscara de ‘Unicornio’.