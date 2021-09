Bárbara Rey no atraviesa su mejor momento después de que su hija Sofía Cristo confesara hace unos días en ‘Secret Story’ que había sufrido abusos sexuales por parte de un allegado, cuyo nombre no va revelar “nunca”. En completo ‘shock’ se quedó la vedette ante la inesperada revelación de la DJ, pues no tenía conocimiento de este duro episodio que había vivido su hija. Este sábado, Bárbara se ha convertido en la protagonista de ‘Sábado Deluxe’ donde ha confesado cómo se siente días después de la confesión de Sofía.

Nada más comenzar la entrevista, la televisiva, ha asegurado que está “mal”. “Voy a procurar estar lo mejor posible dentro de lo que cabe… no puedo estar llorando. Es una cosa que muy fuerte, es durísimo. Como madre que de pronto en un momento inesperado te enteres de algo tan triste…”, ha dicho con la voz quebrada la vedette. “Sofía ha sido como una bendición desde siempre… Desde que nació ya empezó a sonreír, a comer y a dormir…nunca dio el menor problema. Siempre tenia esa alegría y ese brillo que tiene ella. Yo la recuerdo con esa edad y sinceramente, se me parte el alma que haya pasado por algo así”, ha comentado sobre el abuso sexual que sacó a la luz el otro día la DJ en el ‘reality’ en el que está participando.

Después, la invitada, ha contado que desde que se enteró de ese capítulo de la vida de su hija está con “ansiedad”. “Quiero saber quién es…Tuve un momento para hablar con mi hija, pero no quise abusar porque sé que está en un concurso y es algo que tenemos que hablar personalmente cuando salga”, ha dicho, pues cuando se enteró en directo cuando Sofía lo relató en la ‘línea de la vida’, el programa dio la oportunidad de que pudieran entablar una conversación madre e hija. “Yo sí sabré quién ha sido”, ha añadido muy segura.

La actriz ha dicho también que «está más que preparada» para que su hija le dé el nombre de la persona que le hizo esa atrocidad. «Le doy gracias a Dios de no haberme enterado cuando mi hija era pequeña porque hibiera ido directamente a matarlo. Yo me entero en ese momento y lo mato o la mato porque no sé si es un hombre o una mujer», ha indicado con mucho dolor.

“Me siento culpable de no haberme dado cuenta de no notar nada. Sofía siempre ha sido tan abierta y extrovertida que no podías pensar que estaba sufriendo ningún tipo de trauma. La he visto muy triste en muchos momentos y, también ha tenido miedo al igual que a mi hijo que otro ser extraordinario, pero eso… nunca lo imaginé. La he visto así porque tenía mucho miedo a su padre de lo que pudiera hacerme a mí porque fue terrible lo que vivimos. A veces digo dios mío lo que ha vivido esta niña. Es impresionante…”, ha explicado sobre la infancia de Sofía Cristo.

Así se encuentra Bárbara Rey tras la confesión de su hija

“Estoy muy nerviosa desde que ha ocurrido esto. Tengo mal cuerpo y no puedo dormir…”, ha confesado Rey. “Las primeras horas la paseé en el plató echa polvo y no sabía ni donde estaba. Luego pedí que viniese alguien a acompañarme porque no me sentía con fuerzas de estar sola en el hotel. Estuve hablando con Kike, uno de mis mánager”, ha explicado Bárbara.

Durante la entrevista que ha concedido y que ha sido conducida por María Patiño, la intérprete ha contado algo que nunca le había pasado. “Cada vez que me pongo nerviosa me da por orinar. Estuve en cada publicidad en el baño… estaba agotada. Me hubiese gustado llorar mucho mas quería llorar grit,ando pero tenía que contestar a Carlos Sobera. Después en el hotel me oriné en la cama. Yo pensaba que estaba sudando. Me da vergüenza reconocerlo, pero es lo que me ocurrió por primera vez en la vida. No me lo he quitado de la cabeza desde entonces lo que le pasó a mi hija”, ha sentenciado.

El contundente mensaje a la persona que ha abusado de Sofía Cristo cuando fue una niña

Mirando fijamente a cámara, Bárbara ha lanzado un tajante mensaje. «Seas hombre o mujer, me da lo mismo… yo no sé quién eres, pero te juro por mi vida que si tú estás vivo o viva lo vas a pagar. No habrá sitio donde puedas meterte o esconderte que yo te encontraré. Si estás vivo suerte tienes de que yo no lo supe en su momento porque estarías muerto y te digo de verdad, que si te encuentro yo no te voy a hacer daño porque yo tengo otra forma de ver y veo como es mi hija, pero pagarás las consecuencias. Esto no solamente se lo has hecho a mi hija, esto se lo habrás hecho a muchísimos hijos de muchos que no lo saben y, quiero de verdad, que lo pagues. Más cuenta te tiene estar muerto», ha dicho muy afectada.

Después de estas duras palabras, Bárbara Rey no ha podido contener la emoción y ha roto ha llorar porque no entiende cómo pueden existir personas que hagan este tipo de daño a los niños.