No son buenos tiempos para Bárbara Rey. La vedette contrajo coronavirus a mediados del mes de abril y, tuvo que ser ingresada en el Hospital Quirón de Marbella, tal y como informó ‘Jaleos’. Ahora ha tenido que volver al centro hospitalario para estar en observación, ya que el pasado domingo presentó fiebre muy alta. Según informó ‘Diez Minutos’, Rey llegó acompañada de su hija, Sofía Cristo. Tras valorar su estado de salud, los doctores tomaron la decisión de que volviera a estar unos días bajo observación médica. Aunque esta vez, han descartado que la causa de su malestar sea la Covid, pues lo acaba de pasar, pero todo apunta que puede ser una secuela de dicha enfermedad. Este sábado en ‘Viva la Vida’, Terelu Campos ha dado el último pate médico de la televisiva.

“Voy muy despacio, sigo mal”, es lo que le ha escrito la vedette a la colaboradora del programa presentado por Emma García. De esta manera, queda constancia que Bárbara está lejos (por el momento) de recuperarse totalmente. Tras este escueto comunicado, ha sido Sofía Cristo quien se ha puesto en contacto con el citado programa para explicar cómo está su madre y revelar más detalles. «Mi madre sigue ingresada y está pasando un post covid bastante malo. Tiene muchas secuelas, en el hospital está controlada. Le ha salido una dermatitis por todo el cuerpo y el cansancio que trae consigo el coronavirus. Cuando le dieron el alta, a los pocos días le subió la fiebre y eso es consecuencia de la neumonía. Está muy bajita de humor”, ha comentado la DJ.

La colaboradora de televisión ha reconocido que lo acontecido ha supuesto un duro golpe para la familia, pues cuando fue dada de alta Bárbara a los pocos días tuvo que ingresar de nuevo al centro sanitario. «Ha tenido una recaída y te asustas mucho. Hemos pasado mucho miedo. Es una situación que te abre los ojos y dices: ‘¿Qué es este bicho?’ Gracias a Dios, ella está en buenas manos, le estamos muy agradecidos a los médicos y a las enfermeras», ha añadido con cierta preocupación.

“Hasta que no esté del todo bien, no le van a dar el alta. Yo he llegado ayer de Marbella y estoy yendo los días que puedo. Mientras esté controlada, se irá recuperando poco a poco”, ha deseado con optimismo. «Estamos todos esperando a que vaya a mejor», ha recalcado para después recordar que cuando salió del hospital la primera vez, hace dos semanas, «le empezó a subir muchísimo la fiebre otra vez a los pocos días por la neumonía bilateral que había padecido”.

Sofía Cristo se puede hacer una idea de lo que está pasando su madre, pues ella también dio positivo en coronavirus y sufrió la enfermedad que ha causado una pandemia mundial. Por el momento, queda esperar la evolución de Bárbara Rey, ya que por ahora debe seguir en observación.