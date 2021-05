Terelu Campos sobre Rocío Carrasco: «Está tranquila y sin miedo»

Terelu Campos siempre se ha mostrado muy precavida a la hora de hablar de Rocío Carrasco. Antes de emitir el documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ tanto ella como su hermana Carmen Borrego y su madre, María Teresa Campos se han mantenido al margen por respeto a su amiga. Sin embargo, tras la emisión de los primeros episodios de la docu-serie que ha colocado a Antonio David y Rocío Flores en el ojo del huracán, la colaboradora se ha pronunciado al respecto. Este sábado en ‘Viva la Vida’, la hija de la mítica presentadora de televisión ha conversado con Emma García y ha revelado cómo se encuentra Rociíto.

“Una cosa es que tú conozcas la historia otra desmenuzarla por trozos. Cada miércoles lo siento y lo vivo como cualquier telespectador. Aunque yo sepa no conozco todos los detalles”, ha comenzado diciendo a la presentadora sobre el testimonio de la hija de ‘La más grande’. “Veo a Rocío tranquila y por primera vez la veo segura. Además, la veo que difícilmente vuelva a tener miedo. Esa es la sensación que yo tengo. Ese terror que le ha paralizado y condicionado tanto la vida no creo que lo vuelva a sentir”, ha confesado orgullosa de que la hija de Pedro Carrasco haya hablado tras más de veinte años en silencio.

Terelu ha relatado que Rocío Carrasco ha estado paralizada por el miedo y que por ese motivo ha estado “paralizada. “Cuando se ha armado de valor para desnudarse así es cuando ha dado el paso de hablar”, ha explicado con ternura. Además, también ha contado tal y como indicó en ‘Lecturas’ que no puede ver la serie sola, aunque ha habido alguna ocasión que no le ha quedado “más remedio”.

Lanza a favor de Antonio David Flores

Este viernes Málaga amanecía con carteles con el rostro de Antonio David Flores tachándole de “maltratador”. Un acontecimiento que dieron a conocer en ‘El programa de Ana Rosa’. Ante dicha situación, fue Rocío Flores quien tomó cartas en el asunto e interpuso una denuncia para frenar el acoso hacia su progenitor. Terelu Campos que considera a Rocío Carraco como una más de su familia, ha querido pronunciarse al respecto porque no ve justo lo que se le ha hecho al ex guardia civil pese a estar de lado de Rociíto. “Voy a decir una cosa. Nadie debe tomarse la justicia por su mano. No se debe hacer eso a nadie. Condeno absolutamente ese acoso que es un delito”, ha sentenciado la colaboradora. Por su parte, y en relación a este tema, Diego Arrabal ha desvelado en ‘Viva la Vida’ que el padre de Rocío y David Flores no está bien ante lo sucedido, pues ha supuesto un nuevo e inesperado mazazo para él. «Está muy mal», ha contado el paparazzi.