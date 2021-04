David Bustamante y Terelu Campos son los dos últimos fichajes de ‘Masterchef Celebrity 6’. Con ellos, el programa gastronómico cierra el listado de los 16 participantes de su próxima edición VIP que aún no tiene fecha de estreno. El cantante y la periodista tendrán que dar buena cuenta sobre su destreza en los fogones y no tanto su paladar a la hora de hacer catas.

Tanto uno como otro han triunfado en sus respectivas carreras profesionales y en los últimos tiempos han sabido reinventarse ampliando curriculum en otras facetas. Los dos han participado en otros formatos como ‘El Desafío’ o ‘Mask Singer’, donde ambos sorprendieron a la audiencia con sus intervenciones.

Con su fichaje, el cantante y la presentadora cierran la lista de aspirantes ya confirmados para la nueva versión VIP del talent de cocina, cuya última ganadora fue Raquel Meroño. Además del intérprete de ‘Cobarde’ y de la hija mayor de María Teresa Campos, Verónica Forqué, Victoria Abril, Carmina Barrios, Vanesa Romero, Miki Nadal, Arkano, Juanma Castaño, Belén López, Iván Sánchez, Yotuel, Eduardo Navarrete, Samantha Hudson, Julián Iantzi y Tamara se enfrentarán a los veredictos y las críticas de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Primeros pinitos en el confinamiento

David conoció su pasión por los fogones durante el confinamiento: «Como no tenía nada que hacer me dio por cocinar y la verdad es que me salía muy bien», confesaba meses después a Bertín Osborne afirmando además que a lo largo de los tres meses que duró la cuarentena engordó 12 kilos.

Fue un principio de pandemia para el extriunfito de muchas ‘primeras veces’: sus primeras lentejas, su primer ragut, su primer postre, platos que compartía con sus seguidores en redes sociales. Su evolución fue clara y, como no podía ser menos, sus followers ya le animaron a postularse al talent de cocina más famosos de los últimos tiempos.

Este descubrimiento culinario le hizo ir más allá. Hace unos días desvelaba en ‘Zappeando’ que incluso llegó a enviarle algunos de sus platos al chef Dabiz Muñoz que no tuvo ningún problema en valorar sus creaciones y en darle consejos para seguir mejorando. Algo que confirmó la propia Cristina Pedroche entre risas.

Antes de ponerse el mandil en su casa, Bustamante ya tuvo una primera toma de contacto con el mundo de la cocina cuando fichó como reportero para ‘Como Sapiens’, el programa gastronómico presentado por el actor Miguel Ángel Muñoz que tomó el relevo de ‘Cocina con Peña y Tamara’. Curiosamente tanto Muñoz como Tamara Falcó ganaron sus respectivas ediciones, la primera y la cuarta. ¿Seguirá sus pasos el cantante de San Vicente de la Barquera?.

Ya probó suerte en ‘La última cena’

Aunque lo suyo es presentar, Terelu Campos ya dejó claro, durante su participación en la segunda edición de ‘La última cena’ que cocinar también se le da bien. Su toque casero con el menú que preparó junto a Victor Sandoval, logró conquistar no solo a Begoña Rodrigo, la jefa de cocina del programa, sino también a todos sus compañeros con los que volvió a reencontrarse nueve años después de abandonar ‘Sálvame’.