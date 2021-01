Este viernes se ha emitido una nueva entrega de ‘El desafío’, programa que pertenece a la productora de Pablo Motos y que lleva varias semanas formando parte de la parrilla televisiva de Antena 3. Los diferentes retos a los que se enfrentan los participantes mantienen en vilo al telespectador, pero no solo eso sino que llevan al límite a cada uno de ellos. Tras días de ensayos no siempre todo sale como los concursantes quieren lo que les provoca cierta frustración. Tras realizar su reto, David Bustamante no ha dudado en decir lo que opina al jurado y ha tenido un rifirrafe con Juan del Val, marido de Nuria Roca.

El exmarido de Paula Echevarría ha tenido que enfrentarse a Kira Miró en la prueba de ‘Tiro con cabina’, pero no ha podido superarlo pese a que en los ensayos sí logró conseguir los objetivos marcados. El encontronazo viene cuando el jurado comienza a dar su opinión una vez David Bustamante termina el desafío. «No has dado a la chapa porque no te has concentrado. Está bien, se agradece el espectáculo, pero esta prueba es seria y es de concentración», comienza diciendo Juan del Val mientras el artista comienza a sentirse algo incómodo por sus palabras.

Con cierto sarcásmo, Bustamante se ríe y dice: «Vale, vale», antes de decir su opinión al comentario del marido de Nuria Roca. «Escucha, voy a decir una cosa. Entiendo que esto es un show. Concentración tengo otra cosa es salir ahí», explica con semblante serio y ante la atenta mirada del resto de los miembros del jurado y del presentador, Roberto Leal.

«Hago más horas que nadie. Vengo aquí y soy el primero en llegar y el último en irme. Entonces hay veces que salen las cosas mal y se toma por costumbre el vacile, pero hay cosas más difíciles que he hecho como la apnea, aunque haya hecho tres minutos menos que el resto de mis compañeros, que yo como fumador me cuesta muchísimo más», relata Bustamante a Juan del Val que contesta: «No te estoy poniendo en cuestión».

Sin embargo, la cosa no queda ahí porque el cabreo de David Bustamante fue a más. «Hay que ser justos y objetivos y creo que conmigo hasta ahora no ha sido así. Por eso quiero comentarlo», le llega a decir el cantante al escritor.

Instantes después interviene Tamara Falcó y no duda en explicar que antes de que se inicie la prueba final ellos piden anotaciones de lo que han ido haciendo los participantes durante la semana, ya que entienden que los nervios les puedeb jugar una mala pasada cuando se suben al escenario para realizar el reto que les corresponde hacer cada programa. «Los juicios que hacemos son con los comentarios que nos dicen nuestros compañeros», añade la hija de Isabel Preysler con tono serio.

«Me da pena que digas que no somos justos y objetivos», sentenciaba Santiago Segura que también forma parte del jurado de ‘El desafío’. Antes de finalizar este encontronazo, Juan del Val insistía en que si David se hubiera concentrado hubiera logrado completar el reto. «Quien no llora no mama. Quiero que quede claro que no quede en duda mi entrega y profesionalidad con este programa y con cualquier cosa que haga», se justificaba el exconcursante de ‘Operación Triunfo’ que no está teniendo buena suerte durante el concurso, pues hace dos semanas no superó la prueba de apnea a la que se enfrentó, lo que le provocó también cierto malestar.