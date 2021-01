‘El desafío’: Sale a la luz el conflicto que creó David Bustamante al perder 20 kilos

Hace muchos años que David Bustamante saltó a la fama y, pese a todo, el cantante cántabro sigue sorprendiendo con su personalidad y habilidades. Si durante su paso por ‘Bailando con las estrellas’ dejó claro que es un bailarín excepcional, en ‘El desafío’, el nuevo concurso de Antena 3 que se estrena este viernes 15 de enero, ha sacado a relucir un aspecto un tanto menos agradable que ha causado un “conflicto grave” con el resto del equipo.

El encargado de desvelar la anécdota no ha sido el autor de ‘No debió pasar’ ha sido el productor del espacio, Jorge Salvador, que ha resumido el asunto como “un conflicto grave”. Durante la grabación el artista consiguió un ‘desafío’ extra, perder nada menos que 20 kilos gracias a los cuales está muy cambiado y que, además fueron los causantes del problema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Desafío (@eldesafioa3)



Y claro, ahí estaba el problema, pues al haber bajado tanto peso en tan poco tiempo, unos tres meses, Bustamante no se reconocía en la fotografía que le hicieron al comienzo del concurso y con la que iniciaban cada programa. “Poníamos una foto de David en el ‘video wall’”, ha contado Salvador durante la rueda de prensa, explicando que la máxima del artista era que le hicieran otra en la que se viera mejor. “David nos pedía que cambiásemos esa foto porque estaba adelgazando y al final no se reconocía”, ha añadido. Una petición que podría no haber ido más allá pero que al final se convirtió en un problema. Al final, tal fue la insistencia del de ‘Operación triunfo 1’ que cambiaron la imagen y, por fin, David pudo respirar tranquilo.

El nuevo David

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

Con motivo del temporal Filomena han sido muchos los VIP que se han sacado fotografías acompañados de la nevada. David Bustamante no ha sido menos. Él no ha seguido los pasos de Cristina Pedroche, que se puso a meditar sobre la nieve tal y como vino al mundo, él ha compartido una fotografía en la que se puede apreciar su nuevo físico y que ha encantado a sus fans.

No es un secreto que David Bustamante ha tenido problemas con la comida. Lo contaba él mismo durante su paso por ‘El show de Bertín’, presentado por Bertín Osborne, en el que aparecía justo después del confinamiento, durante el que había cogido algo de peso. “Tenía una mala relación con la comida, la usaba como premio y luego me castigaba por comerla. Ha sido una lucha muy dura, todos tenemos espejo en nuestras casas. En la cuarentena engordé 8 kilos, me dio por cocinar y lo hacía muy bien ”, contó, además de explicar que en ese momento ya había logrado perder algunos kilos gracias a una dieta saludable y la ayuda de su entrenador.