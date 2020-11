Este es el método definitivo para adelgazar más en menos tiempo mientras caminas

Hay una forma muy sencilla de adelgazar, no se necesita nada más que ganas de caminar. Se acabó no tener tiempo para ir al gimnasio o poder una y mil excusas, con este método solo necesitarás ponerte el chándal y las deportivas, salir a la calle y ser constante. El llamado HIIT (siglas en inglés de High Intensity Interval Training) es el sistema definitivo para perder peso mientras se camina, una idea que ha revolucionado la forma de perder peso. Si quieres saber más sobre el método definitivo para adelgazas más en menos tiempo mientras caminas, toma nota de estos consejos.

HIIT el método definitivo para adelgazar más en menos tiempo mientras caminas

La grandeza de este método consiste en alternar dos tipos de actividades. Por un lado, podemos caminar tranquilamente, para cuando estemos preparadas aceleremos el ritmo. Correr o caminar rápido durante unos 4 o 5 minutos para volver a parar y seguir la marcha. De esta manera se conseguirá acelerar el metabolismo y quemar más calorías.

Buscamos un lugar en el que puedas caminar o correr tranquilamente. Un parque, sendero o vía habilitada. De esta manera se puede conseguir disponer del recorrido adecuado para llevar a cabo nuestra misión de adelgazar con el mínimo esfuerzo.

Hazte con un contador de pasos y de distancia. Puedes bajarte una aplicación para el teléfono. Mide la distancia de un recorrido que puedas hacer durante tu tiempo libre. Si tienes una hora cada dos días, prueba a ver la distancia que recorres.

Con un trazado marcado, calcula el tiempo que tardas a realizar el recorrido. Debe ser como mínimo de media hora. De esta manera sabrás controlar tus progresos, completando el recorrido marcado en más o menos tiempo.

Prepara el primer día. Con estos pasos previos ya habrás empezar a moverte un poco más. Tu cuerpo se empezará a poner en forma. Corre o camina rápido 3 minutos, camina 2, repite la operación hasta completar todo el trazado.

Al día siguiente, incremente las tandas, corre 4 minutos y descansa 1. De esta manera podrás quemar un poco más de grasa. No se trata de la velocidad a la hora de correr o de caminar rápido, sino de esta alternancia entre correr rápido o caminar.

Sé constante. No sirve de nada preparar todo para salir solo un par de días. Aunque llueva o haga mal tiempo. Saca el paraguas y la bufanda, intenta mantenerte activa. El deporte es salud y es imprescindible para estar perfectamente sanos.

Si vives un periodo de demasiado sedentarismo los primeros días pueden ser duros. Busca una vecina o amiga que te acompañe o inicia un plan en pareja para cuidarte. Con más personas a tu alrededor será más fácil hacer ejercicio.

No abandones tus propósitos, necesitas ser firme para poder perder peso. Combina el ejercicio con una alimentación equilibrada. No sirve de nada hacer todo lo demás si no se reduce la ingesta de grasas o de azucares. Todo suma a la hora de ponerse en forma y mantener nuestro cuerpo en forma. Atrévete a perder peso fácilmente y adelgazar con este método.