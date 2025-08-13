El accesorio estrella de Parfois que las influencers no paran de usar y que puede revolucionar por completo tu estilo diario

Parfois tiene el accesorio estrella que las influencers no paran de usar y que puede revolucionar por completo tu estilo diario. Es importante disponer de una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia en estos días. Es importante disponer de las prendas, pero también de los complementos que nos acompañarán en estos días y les darán un toque diferente a nuestros looks. Si estás pensando en hacer una pequeña inversión que tendrá grandes repercusiones, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo.

Esta marca, ha acabado siendo la perfecta para los complementos, de tal manera que conseguiremos obtener un plus de buenas sensaciones con cualquiera de las prendas que, además son de bajo coste. Si quieres conseguir este accesorio que las influencers no dudan en llevar, habrá llegado el momento de hacerse con ellas. Estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración, acabará siendo lo que nos acompañará en estas jornadas. Es momento de apostar por este elemento que puede acabar marcando una diferencia importante. Estaremos pendientes de un accesorio que puede ser el mejor aliado posible de un estilo espectacular.

Las influencers no paran de usar esto

Una pashmina a rayas es una inversión para todo el año. Puedes llevarla como falda o como bufanda, siendo un tipo de pieza que acabará marcando una diferencia importante en estas próximas jornadas que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado.

Parfois tiene una amplia colección de este complemento que vamos a ver en numerosas ocasiones esta temporada y las que están por llegar. Es un buen aliado de un estilismo que, sin duda alguna, acabará siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Los expertos de Fashionable Asia nos explican que: «Fular, pañuelo, echarpe, … Pero ¿qué es una pashmina? Seguro que habréis oído a hablar en infinidad de ocasiones de esta prenda de ropa y que nada tiene que ver con las pashminas para regalo en bodas, que se han convertido en uno de los regalos estrella para mujeres en este tipo de celebraciones».

Siguiendo con la misma explicación: «La pashmina está formada por los textiles elaborados con una lana específica para su creación. Es la variedad de lana de cashmere más fina que existe. Actualmente, la utilización de la palabra cashmere se ha extendido para referirse de forma generalizada a las pashminas, pero recalcamos de nuevo, pero existen distintos tipos de calidades en función del espesor. Hoy en día existen distintas variedades que contienen distinta composición; existen pashminas confeccionadas con seda o bien con fibras artificiales tipo viscosa. Existe el Changpa o Kashmir Pashmina (realizado en Kashmir, en India) y el Chyangara o la pashmina de Nepal. Para entender qué es una pashmina, es importante explicar las características de la lana de la pashmina. Está considerada como una de las más lujosas y mejores del mundo porque proviene de la región del Himalaya, exactamente del changthangi o “cabra de Pashmina”, localizada en las altas regiones del Himalaya en Kashmir, en la India, donde deben soportar temperaturas de frío extremo (llegando incluso a menos 40 grados centígrados). Este tipo de cabra sobrevive a estas condiciones climáticas gracias a su pelo, que se convierte en un gran aislante del frío, a pesar de tener una capa de pelo muy corta. La fibra de lana que se obtiene tiene un espesor muy pequeño, incluso menor al de un cabello humano. Por este motivo, las prendas que se obtienen con esta lana son muy suaves, ligeras y un gran aliado para combatir el frío. La lana de pashmina es la más fina del mundo, y ha tenido un gran prestigio en los países asiáticos y de Oriente Medio. Esta prenda ya era muy utilizada en la antigüedad por reyes, príncipes y nobles, convirtiéndose en una prenda de lujo».

Este es el accesorio estrello de Parfois

Esta pashmina es una de las piezas estrellas de esta marca de ropa y accesorios low cost que puede acabar siendo una pieza estrella en esta época del año. Para ir a la playa con estilo, siendo un elemento que actúa como pareo, pero también con la llegada de algunos detalles.

Tal y como se presenta esta prenda con una mezcla de lino y algodón, podremos conseguir un plus de buenas sensaciones. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por un complemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Esta pieza que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por tan poco dinero. Parfois vende esta pashmina a un precio de saldo, dada la calidad y el estilo atemporal que estamos buscando. Son sólo 23 euros los que cuesta esta pieza básica.