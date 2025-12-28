Cayetano y Bárbara, Jeff Bezos o Stella del Carmen Banderas: las grandes bodas que han marcado el 2025

Si algo ha inundado de alegría y felicidad el 2025, han sido las parejas que han decidido poner el broche de oro a sus noviazgos celebrando sus enlaces matrimoniales. Toledo, Sevilla, Cádiz, Madrid o Menorca han sido algunas de las ciudades que han sido testigos directos de estos acontecimientos tan importantes para la vida de sus protagonistas. Incluso ha habido bodas de carácter internacional que, celebradas en enclaves como Londres o Venecia han traspasado fronteras y se han seguido en todo el mundo.

Entre las más destacadas, han llamado la atención los enlaces de figuras con apellidos de gran trascendencia en el mundo de la aristocracia y la empresa como Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan; Pepa Astolfi, sobrina del jinete olímpico Luis Astolfi, y Lorenzo Morejón; Marta Elorduy Tourné y Jean Philippe Denizot, primogénito de Jean François Denizot de Borbón-Dos Sicilias —conde de Aquila— y Begoña Elzaburu Pérez de Guzmán; Julia Bolaños, hija de Luis Bolaños, propietario de Iberhanse-NaturGreen, la mayor exportadora de cítricos sostenibles de Andalucía y José María Ramírez; Andrea García y Jaime Martínez-Bordiu Aznar, hijo pequeño de José María Martínez-Bordiu y Cubas y Rocío Aznar Sáinz o Lucía Entrecanales, hija de Juan Ignacio Entrecanales y sobrina del CEO de Acciona, y Laszlo Bene.

Lucía Entrecanales y Laszlo Bene saliendo del templo Hospital de Tavera recién casados. (Foto: Gtres)

Entre los matrimonios relacionados con personajes televisivos, el mundo del espectáculo y las redes sociales, han vivido su gran día Claudia Jiménez, la hija de Raquel Revuelta, y Vicente Benítez; Paty Sánchez Flores, hija del entrenador Quique Sánchez Flores, y Javier Millet; Lorena Elorriaga y el sobrino del maestro José Ortega Cano, Esteban Ortega; Álvaro Rojo, el primer vástago de Ana Rosa Quintana; la periodista Angie Rigueiro y Nacho Cerillo; Belén Écija, la hija de la actriz Belén Rueda y el productor Daniel Écija, y Jaime Sánchez. Una larga lista a la que se le suman los de Carla Vico y Álvaro González, hijo de una de las grandes estrellas del Real Madrid; la representante de influencers y nieta del mítico Cándido de Segovia, Ana de Miguel y su ya esposo Álvaro Aguilar; el bodeguero José Moro y Fátima Pereyra o el exitoso actor Jaime Lorente, uno de los protagonistas de La casa de papel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paty Sánchez-Flores (@patysanflo)

En el plano internacional, las celebraciones más destacadas han sido la de la cantante británica Mel B —ex integrante de Spice Girls—, la del magnate Jeff Bezos y la periodista Lauren Sanchez, la de María Carolina de Liechtenstein y Leopoldo Maduro Vollmer o la de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski. Una vez enumerados muchos de ellos, pasamos a analizar algunos de los más relevantes a nivel mediático:

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Sevilla se vistió de gala para acoger la que fue la segunda boda para Cayetano Martínez de Irujo —que estuvo casado con Genoveva Casanova— y la primera para su ya mujer, Bárbara Mirjan. En un coche tirado por mulas llegaba a la iglesia del Cristo de los Gitanos muy puntual el novio. En las puertas del templo se reencontraba con casi todos sus hermanos —solo faltó el conde de Siruela— y se fundió en un fraternal abrazo con el actual duque de Alba. Una imagen que ponía fin al distanciamiento entre ellos.

Cayetano Martinez de Sevilla y Bárbara Mirjan en el día de su boda. (Foto: Gtres)

La novia, de impecable blanco inmaculado, llevó un vestido firmado por Navascués con fuerte inspiración andaluza y con un fuerte guiño al templo que acogía la ceremonia, lugar de culto de la siempre recordada Cayetana Fitz-James Stuat. Lo hizo con varios bordados con hilos de seda sobre un crepé con cortes en godets de organza. Algunos de los invitados más ilustres a la boda fueron, además de casi todos los miembros del linaje Alba, personalidades como Susanna Grisso, Paloma Segrelles, Olivia de Borbón o Jaime Martínez-Bordiú.

Blanca Llandres y Alberto Herrera

Con Sanlúcar de Barrameda como idílico telón de fondo, Blanca Llandres y Alberto Herrera pusieron punto y final a su noviazgo para pasar a ser un matrimonio. Poco tiempo antes del gran día, fueron los protagonistas los encargados de anunciar que estaban esperando su primer hijo en común, por ello la boda adquirió una dimensión mucho más especial. La ceremonia se celebró en la basílica de Nuestra Señora de la Caridad y el banquete y la posterior fiesta la disfrutaron en la finca de Teresa de la Cierva. Como no podía ser de otra manera, Rocío Crusset, hermana del novio, acaparó todas las miradas por su elegancia y belleza y Mariló Montero ejerció de orgullosa madrina.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en su boda. (Foto: Gtres)

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski

La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith reunió en la prestigiosa y conocida Abadía Retuerta a su núcleo duro y a numerosas personas que forman parte de su entorno más cercano. Allí, la joven, ataviada con un vestido de novia al más puro estilo americano confeccionado con delicado encaje y un ramo de calas negras, se juró amor eterno con su novio de toda la vida, Alex Gruszynski. Un enlace en el que se reencontraron sus padres y en al que, tal y como apuntó la revista ¡Hola! asistieron las hijas del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista ¡HOLA! (@holacom)

Jeff Bezos y Lauren Sanchez

El magnate de los negocios y dueño de la plataforma Amazon tomó Venecia para prometer fidelidad a la periodista americana Lauren Sanchez. En los días previos, la ciudad italiana se convirtió una gran pasarela por la que desfilaron rostros de la talla de Kris y Kylie Jenner, Kim Kardashian, Ivanka Trump, Bill Gates, Rania de Jornania o Leonardo DiCaprio, que se trasladaron hasta el país de la boda para presenciar uno de los enlaces más caros de los últimos tiempos.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Venecia. (Foto: Gtres)

Pero no fue oro todo lo que, aparentemente, relucía. Y es que la conquista de Venecia por parte del empresario, que alzaron la voz por la exagerada ostentación y el despilfarro de dinero en contraposición con los aprietos ambientales que vive la ciudad.