Abadía Retuerta, la bodega y hotel de Valladolid donde se casará la hija de Antonio Banderas

Desde que se conoció la noticia, el lugar elegido por Stella del Carmen Banderas para celebrar su boda ha despertado una enorme curiosidad. No podía ser otro que un rincón con historia, belleza y un encanto especial que mezcla arte, vino y naturaleza: Abadía Retuerta, en Valladolid. A sus 28 años, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha decidido dar el sí, quiero al también cineasta Alex Gruszynski en un escenario que parece sacado de una película.

El enclave no ha sido sólo elegido por su belleza. Es un espacio con siglos de historia y donde además, los viñedos se extienden hasta donde alcanza la vista. Un rincón que combina calma, lujo y raíces españolas, y dónde la hija de Antonio Banderas ha encontrado el lugar perfecto para sellar su compromiso. La boda se celebrará este sábado 18 de octubre y promete reunir a familiares y amigos cercanos en un ambiente íntimo, elegante y muy cuidado.

Abadía Retuerta, la bodega y hotel donde se casa la hija de Antonio Banderas

Abadía Retuerta no es un hotel más. Detrás de su elegancia encontramos siglos de historia y una identidad muy particular. Nació como la antigua Abadía de Santa María de Retuerta, fundada en el siglo XII, y durante mucho tiempo fue un monasterio románico habitado por monjes premostratenses. A pesar de las reformas y del paso de los años, el lugar ha conservado su espíritu original, manteniendo los muros de piedra, los claustros y la iglesia (restaurada) y que conviven con un diseño moderno y sobrio que no pretende sustituir lo antiguo, sino realzarlo.

Rodeada de viñedos, el entorno es una invitación a la desconexión y al disfrute del paisaje. Por eso, no sorprende que Stella y Alex la hayan escogido para una ceremonia que busca equilibrio entre lo íntimo y lo extraordinario.

Lujo sensorial y hospitalidad impecable

Abadía Retuerta no sólo deslumbra por su arquitectura, sino por el concepto de lujo que ofrece: uno que apela a los sentidos más que al exceso. Cada habitación del hotel LeDomaine, instalado en el antiguo monasterio, conserva un carácter único. Son sólo 27 habitaciones y 3 suites, todas con vistas a los viñedos, pensadas para que el huésped experimente la calma como un arte.

El hotel presume de ser el primero en España con servicio completo de mayordomía, una atención personalizada que anticipa cada detalle. A ello se suma su Santuario Wellness & Spa, un espacio de bienestar donde el cuerpo y la mente se alinean entre aromas naturales y piedra antigua. Los visitantes pueden disfrutar de piscinas interior y exterior, gimnasio abierto las 24 horas y una sala de yoga presidida por una escultura de Buda del siglo XVI. Todo está concebido para que la desconexión sea total.

Y como detalle especial, incluso cuenta con un helipuerto para quienes llegan desde otras ciudades (seguro que será usado por más de un invitado a la boda de la hija de Antonio Banderas) o desean disfrutar de una vista aérea de la Ribera del Duero.

Gastronomía y vinos que enamoran

Si algo distingue a Abadía Retuerta es su cocina. En el corazón del complejo se encuentra Refectorio, un restaurante con estrella Michelin que eleva la gastronomía local a la categoría de arte. Su chef ejecutivo, Marc Segarra, diseña menús que reinterpretan los sabores castellanos con delicadeza y modernidad. Platos que nacen del producto de temporada, de la tierra y de la creatividad sin artificios.

Pero si la comida emociona, el vino completa la experiencia. La finca posee su propia Denominación de Origen Protegida, un reconocimiento europeo que avala la calidad y singularidad de sus vinos. Cada botella se elabora con uvas de sus propios viñedos, cuidando todo el proceso desde la tierra hasta la copa. Entre sus joyas están los tintos como Garduña o Negralada y el blanco LeDomaine, cada uno con una personalidad única.

Para una boda que promete ser recordada por su elegancia discreta, no podría faltar una bodega así. Los brindis de los invitados estarán cargados de significado: cada copa contará también la historia del lugar donde se celebra el evento, que es sin duda, la boda del año en España.

Un enlace íntimo, familiar y lleno de simbolismo

El enlace entre Stella del Carmen y Alex Gruszynski será una ceremonia íntima y cuidada al milímetro. Se celebrará en la antigua iglesia de la abadía, un espacio restaurado que conserva su carácter sagrado y majestuoso. Entre los asistentes se espera la presencia de sus padres, Antonio Banderas y Melanie Griffith; su abuela, la mítica Tippi Hedren; y su hermana, Dakota Johnson.

Aunque ambos han crecido en Los Ángeles, la decisión de casarse en España tiene una carga emocional evidente. Para Stella, nacida en Marbella, supone volver a sus raíces, conectar con su país y con la tierra de su padre. Además, la discreción será una de las claves de la jornada: sin prensa, sin excesos, sin artificios. Solo el entorno, el vino, la familia y el amor.

El equipo del hotel ha preparado una logística impecable para garantizar la privacidad y el confort de todos los invitados muchos de los cuáles ya están instalados si bien hoy viernes, se espera que se celebre la preboda, aunque esta se llevará a cabo en otro enclave espectacular: el monasterio de Valbuena.