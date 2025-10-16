Quedan solo dos días para que Stella del Carmen celebre su gran boda con Alex Gruszynski en el Monasterio de Valbuena, a pocos kilómetros de Valladolid. Desde que se anunciara que su paso por el altar sería en España, la expectación ha sido máxima. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la sorpresa que la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith tiene preparada para sus invitados: una actuación en directo de Chris Martin, líder de Coldplay -y ex pareja de su hermana, Dakota Johnson-.

El gran concierto privado de Coldplay

A principio del pasado mes de junio salió a la luz la inesperada ruptura de Chris Martin y Dakota Jonhson tras ocho años de una intermitente relación marcada por varios rumores de crisis y un anillo de compromiso. Sorprendentemente, la protagonista de 50 sombras de Grey se reencontrará este próximo sábado con el artista, pero no en calidad de ex novio.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski en Málaga. (Foto: Gtres)

El tiempo justo -el nuevo programa vespertino de Telecinco presentado por Joaquín Prat-, ha destapado en primicia que Coldplay actuará en este mediático enlace matrimonial. «Nos han confirmado que sí, que va a tener al vocalista de Coldplay de invitado pero que además va a actuar», ha desvelado el periodista Miguel Fernández.

Dakota Johnson y Chris Martin cuando eran pareja. (FOTO: GTRES)

Este es sin duda uno de los grandes regalos de Stella del Carmen a sus invitados pues el grupo está en plena gira mundial. Además, esta invitación de la unigénita de Antonio Banderas da cuenta que mantiene una muy buena relación con Chris Martin pese a que ya no esté -sentimentalmente- junto a su hermana Dakota.

Todos los detalles de la boda de estrellas del fin de semana

En los próximos días, las páginas del papel couché las protagonizaran las bodas de Alberto Herrera y Blanca Llandres y la de Stella del Carmen y su novio de toda la vida. Dos eventos que nada tienen que ver pues el de la primera pareja será íntima y con aires flamencos y la segunda se inundará de estrellas de Hollywood.

Concretamente, a la boda de la hija de Antonio Banderas asistirán un total de 258 invitados. Ribera del Duero ha sido finalmente el enclave que ha elegido la joven para sellar su amor con su novio de toda la vida. Un lugar histórico que será testigo de un esperado reencuentro -más allá del de Dakota y Chris-: el de Melanie Griffith y Nicole Kimpel.

Nicole Kimpel, Melanie Griffith, Antonio Banderas, Stella del Carmen Banderas, y Alex Gruszynski. (Foto: Gtres)

Desde hace diez años, el actor español comparte su vida con la empresaria. Aunque ahora son una pareja más que consolidada, lo cierto es que sus comienzos no fueron fáciles. Un mes después de que saliera a la luz la historia de amor entre Banderas y Kimpel, Griffith escribió un tuit que dio mucho de qué hablar y que ponía sobre la mesa un enfrentamiento entre ambas: «Guay, me estoy comiendo un sándwich. ¿Quieres las sobras?».

Sin embargo, el protagonista de La máscara del Zorro zanjó la polémica y aclaró la verdadera relación entre su ex y su pareja. «Melanie conoce y acepta a Nicole. Eso que puede ser extraordinariamente raro para algunos, yo quiero pensar que es un gesto de inteligencia y de no resignarse a enterrar veinte años de la vida con cosas muy bonitas que han pasado», dijo en ¡Hola! el actor español.