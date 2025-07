Dakota Johnson olvida a Chris Martin en Ibiza junto a otra famosa actriz de Hollywood

Dakota Johnson y Chris Martin han estado juntos aproximadamente ocho años, desde 2017 hasta 2025. En los últimos tiempos empezaron a circular unos rumores que apuntaban a una separación de la pareja y desgraciadamente eran ciertos. La actriz, a pesar de que no quiere hablar de su vida privada, reconoció la noticia y prometió que no estaba afectada, pues ya lo había asumido. Es más, dijo que se encontraba «perfectamente» y, según los datos que maneja LOOK, estaba diciendo la verdad.

Hay imágenes que dicen más que 1.000 palabras. Este diario ha tenido acceso a un material firmado por la agencia Gtres que demuestra cómo está siendo el verano de Dakota Johnson. La famosa actriz ha estado en Roma y después ha visitado Ibiza, donde ha disfrutado del mar junto a su amiga Kate Hudson.

Las vacaciones de Dakota Johnson. (Foto: Gtres)

En LOOK sabemos que Dakota y su compañera tienen una bonita relación, de hecho sus madres también se conocen y han pasado mucho tiempo juntas. Hace un tiempo, concretamente en 2015, Melanie Griffith y Goldie Hawn disfrutaron de unos días en Aspen y se llevaron a sus hijas. Hudson, además de ser actriz es cantante y siempre ha contado con el apoyo de esta particular cuadrilla.

Las aguas de Ibiza han sido testigo de la sincera amistad que une a ambas artistas. Lo mejor después de las separaciones es estar en buena compañía y eso es justamente lo que ha hecho Dakota Johnson.

Ricky Martín, uno más del grupo

Dakota Johnson y Kate Hudson no están solas. En Ibiza se han encontrado con otros amigos y hay uno que ha llamado la atención de la prensa internacional: el cantante Ricky Martin, quien curiosamente también acaba de pasar por una ruptura.

Siguiendo la información publicada en la prensa local, Dakot y Kate disfrutaron de una agradable charla junto a Ricky Martin en uno de los establecimientos más conocidos de Ibiza. Saborearon la gastronomía del famoso restaurante Pierluigi, donde apararon una mesa con el empresario Douglas Chabbott y la agente de Johnson, Maha Dakhil.

Dakota Johnson today in ibiza pic.twitter.com/J8M8q1ymlE — favs pop culture ⋆ ˚。⋆ (@favspopculture) July 2, 2025

Las estrellas de Hollywood conocen bien cómo funciona el mundo del espectáculo. Saben que son objetivo de los paparazzi, pero esto no ha influido en su hoja de ruta. Tanto en temporada estival como en invierno, ambas intentan llevar una vida normal y ahora que están en Ibiza no han cambiado su filosofía. Se han juntado para acudir a restaurantes y playas y los curiosos no les impedirán exprimir la experiencia al 100%.

El motivo de la ruptura

Dakota Johnson y Chris Martin. (Foto: Gtres)

Dakota Johnson estaba muy enamorada de Chris Martin, pero ¿por qué rompieron su relación? Tal y como ella misma insinuó en la revista Bustle, poco a poco se dieron cuenta de que estaban caminando en sentidos diferentes. La actriz quería ampliar la familia, formalizar su historia y asentar la relación, pero su pareja parecía tener otras prioridades.

Un testigo aseguró en Page Six que Dakote se cansó de esperar, estaba “harta” de la falta de interés de Chris y pensó que la única solución era decir adiós.