A Dakota Johnson tampoco le gusta la IA: «El público es extremadamente inteligente»

Lejos de los debates sobre la apetencia del público con el género de los superhéroes o de la participación de las mujeres en los grandes blockbusters de Hollywood, existe una problemática en la industria que podría cambiar la forma en la que los creadores construyen las historias. Hablamos cómo no, de la inteligencia artificial. Y es que aunque pueda parecer que la utilización de estas herramientas ha llegado a cierto consenso entre la alianza de productores y los guionistas y actores, lo cierto es que la tensión de directores, escritores y estrellas hacia esa tendencia preocupa y mucho, en el entorno del entretenimiento. No son pocas las voces que por tanto, se han puesto en contra. La última ha sido la actriz Dakota Johnson. Protagonista de ese desastre económico llamado Madame Web, la hija de Melanie Griffith no cree que el uso de la IA vaya a convencer a los espectadores.

Al final de las protestas y negociaciones con los estudios, los sindicatos consiguieron que las major dejasen en las manos de los guionistas con exclusividad, la utilización de la inteligencia artificial. Sin embargo, a lo largo de estos meses han seguido surgiendo noticias sobre el uso de la tecnología, como es el caso de Road House. Ahora, Johnson ha querido abordar la polémica explicando que el público es “extremadamente inteligente” como para querer consumir algo que ha escrito una máquina.

“Durante mucho tiempo he sentido que el público es extremadamente inteligente y los ejecutivos han empezado a creer que no lo son”, comenzaba a contarle la joven intérprete al medio Bustle. Después, siguió reflexionando con que eso es algo que no quieren ver ni consumir las personas: “El público siempre podrá detectar tonterías. Incluso si se empiezan a hacer películas con IA, los humanos no van a querer verlas”.

‘Madame Web’: Un aviso para la carrera de Johnson

Parece mentira que después de haber estado luchando por salir de la etiqueta de una franquicia como fue en su momento 50 sombras de Grey, Johnson haya querido embarcarse en una cinta de superhéroes de Sony Pictures. Un rodaje que ya dejó claro que no le gustó y una posterior promoción que pasará a la historia, como uno de los peores ejemplos de marketing comercial que se ha dado nunca. Hasta el punto que la cinta ha recaudado 90 millones de dólares, partiendo de un presupuesto de 100 millones. Lo que la convierte en un incluso peor estreno que Morbius. “Definitivamente fue una experiencia para mí hacer esa película. Nunca antes había hecho algo así. Probablemente nunca volveré a hacer algo así porque no tengo sentido en ese mundo. Y eso lo sé ahora. Pero a veces en esta industria, te registras en algo, y es una cosa y luego, mientras lo haces, se convierte en algo completamente diferente”,aseguraba la actriz de su filmación para Marvel.

La elección de interpretar a Casandra Webb se torna todavía más inconexa teniendo en cuenta que la esta heredera de actores legendarios, ya había comenzado a apostar por el cine independiente en títulos como La hija oscura o la reciente Daddio. Esta última ha supuesto un verdadero reto para Johnson, quien piensa que realizar ese tipo de cine sin el amparo de las grandes compañías es francamente complicado:

“Es muy difícil hacer películas, y en estas grandes películas que se hacen (e incluso está empezando a suceder con las más pequeñas, que es lo que realmente me asusta) las decisiones las toman comités y al arte no le va bien cuando lo hace un comité. Las películas las hace un cineasta y un equipo de artistas a su alrededor. No se puede hacer arte basado en números y algoritmos”. Daddio está protagonizad y producida por la propia estrella, quien firma la cinta bajo su sello, Tea Time.

Al otro extremo: Tyler Perry

El uso de la inteligencia artificial no sería en si mismo un debate, si al otro extremo no hubiese gente que la viese con buenos ojos. Ese es el caso del productor Tyler Perry (Zatima, Perimeter), quien ha cerrado planes para invertir 800 millones de dólares tras ver la capacidad del sistema Sora de OpenAI.

Perry ha señalado que acaba de usar IA en dos películas. “Si quisiera estar en la nieve en Colorado, sería un mensaje de texto. Si quisiera escribir una escena en la luna, sería texto, y esta IA puede generarla como si nada”, le explicaba el productor a THR.