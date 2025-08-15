Andalucía envía sus helicópteros y aviones para ayudar en los incendios de Galicia, Extremadura y León

La Junta de Andalucía ha anunciado que el servicio de extinción de incendios del Plan Infoca ha enviado medios aéreos y terrestres para combatir el fuego que arrasa Chandrexa de Queixa (Ourense), uno de los mayores de la historia de Galicia, además de otros 50 efectivos y dos aviones para luchar contra las llamas en Extremadura y Castilla y León.

Según ha detallado en sus redes sociales el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «un helicóptero Súper Puma, dos grupos Brica, un encargado de logística y tres vehículos de apoyo» se han desplazado hasta Galicia para ayudar en las tareas y sofocar el incendio.

«Andalucía está en contacto permanente con las comunidades afectadas y amplía la ayuda para luchar contra los incendios», ha destacado Moreno.

Enviamos a Galicia un helicóptero Súper Puma del @Plan_INFOCA, dos grupos BRICA, un encargado de logística y tres vehículos de apoyo para combatir el fuego.#Andalucía está en contacto permanente con las comunidades afectadas y amplía la ayuda para luchar contra los incendios. pic.twitter.com/5IlyIu8oEw — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 14, 2025

Los dos fuegos sin control que arrasan Chandrexa de Queixa, en las parroquias de Requeixo y Parafita, se han juntado este jueves en un único gran incendio forestal que suma 10.500 hectáreas. Esta ola de incendios ya supera las 23.000 hectáreas en los últimos días en toda Galicia, principalmente en Ourense, con toda la provincia en situación 2 de emergencia.

La Junta de Andalucía ya anunció este jueves el envío de dos aviones a Extremadura y de medio centenar de efectivos a Castilla y León para colaborar con ambas comunidades en la lucha contra los incendios.

#Andalucía coopera con las comunidades afectadas por el fuego. A petición de @alferma1 y @MGuardiolaM hemos enviado medio centenar de efectivos de @Plan_INFOCA al incendio de León y 2 aviones al #IFJarilla, en Cáceres. Que no se nos olvide nunca: todos contra los incendios. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 14, 2025

La presidenta extremeña María Guardiola y su homólogo castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco solicitaron ayuda a Andalucía para contar con más medios para combatir los fuegos de Jarilla (Cáceres) y Nogarejas (León), respectivamente. «Andalucía coopera con las comunidades afectadas por el fuego. Que no se nos olvide nunca: todos contra los incendios», remarcó Moreno en X.

Además, el presidente de la Junta ha reconocido la «enorme» labor de los efectivos que han intervenido en el incendio declarado en el paraje La Contienda, en Aroche (Huelva), estabilizado este jueves, y ha dado las «gracias» a Portugal por su «cooperación» en el operativo.

La ola de incendios de este mes de agosto en España deja más de 115.000 hectáreas quemadas, tres muertos y miles de desalojados. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este viernes que el Ejército despliegue su fuerza operativa y logística para colaborar en su extinción, ya que estamos inmersos en una «crisis nacional».