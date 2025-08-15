Moreno se cansa de Puente y sus «lamentables» tuits tras los incendios: «Es el mamporrero del Gobierno»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de «mamporrero oficial» del Gobierno por su «lamentable» actitud al utilizar el incendio de Tarifa de forma «frívola e irresponsable» para atacar al líder andaluz y al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Moreno considera que esta batalla política es «perfectamente evitable» y sus tuits (uno de ellos eliminado) mientras los Bomberos se jugaban la vida y cientos de personas eran desalojadas sólo llevan a la «desafección política y el descrédito». «Si este señor dedicara sólo el 50% de su tiempo a trabajar por el transporte público, como en los trenes en Andalucía, y se dejara de bromas, las cosas funcionarían», ha señalado en una entrevista en Cope.

El presidente de la Junta ha pedido al ministro que se deje de «confrontaciones absolutamente estériles, inútiles y ridículas». «De lo que se trata es de trabajar todos juntos y de hacer las cosas lo mejor que uno pueda y sepa», ha recalcado.

Por otro lado, Moreno ha recordado que recibió la llamada de Felipe VI para trasladar su «preocupación» por los incendios en Andalucía, pero no así la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como tampoco le consta que lo haya hecho con otros presidentes autonómicos, lo que «denota una falta de sensibilidad sobre la situación que estamos viviendo en algunas zonas de España». «Cuando hay angustia generalizada en el país, el Gobierno debería mostrar sensibilidad y no reducir medios, como es la costumbre», ha rematado.

Penas «más duras» a los pirómanos

Además, el presidente de la Junta ha pedido un «endurecimiento claro y contundente» de las penas que el Código Penal aplica actualmente a los pirómanos, a los que ha calificado de «asesinos».

«Es difícil coger a un pirómano, pero cuando tenemos la suerte de cogerlo, que tiene que ser una colaboración de todos, lo que no podemos tener es un Código Penal que es absolutamente inocuo. Necesitamos un Código Penal mucho más duro para personas que ponen en peligro no solamente el patrimonio natural, sino el patrimonio personal de muchas familias, y la vida, como desgraciadamente hemos vivido en España, de muchas personas», ha remarcado.

Lo ha hecho a colación de los últimos incendios registrados en Tarifa y Zahara de los Atunes, en Cádiz, que si bien están a la espera de la conclusión de las investigaciones, todo parece indicar que fueron «intencionados», según ha señalado. Esta semana, la Guardia Civil detuvo a un hombre por provocar seis incendios en Teba (Málaga).

Moreno ha indicado que el incendio de Tarifa ha sido el «más complicado» al que se han enfrentado los dispositivos del Infoca «en los últimos años», una situación propiciada por «las casas diseminadas en la zona de Atlanterra, con familias pasando sus vacaciones, y donde las llamas se quedaron a escasos cuatro metros de las viviendas».

Por último, el presidentes andaluz ha apuntado la necesidad de un desdoble de la carretera N-340, que ha calificado como «una ratonera», y de la que «ha sido complicado evacuar a las 2.000 personas en tiempo récord». Una situación que podría haber acabado en «una desgracia» de no haber sido por el gran trabajo desplegado por los efectivos de la Junta.