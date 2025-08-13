El Rey llama a Moreno para trasladar su apoyo a Andalucía por los incendios: el de Tarifa, estabilizado

El Rey Felipe VI ha trasladado por teléfono al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su solidaridad y apoyo a la comunidad por los incendios de los últimos días, que han afectado especialmente a las provincias de Cádiz y Huelva. El fuego de Tarifa ya está estabilizado.

En sus redes sociales, el líder andaluz ha desvelado que ha recibido una llamada del monarca, que se ha mostrado «preocupado por los incendios». «Me traslada su solidaridad y apoyo al Plan Infoca, el 112 Andalucía y todos los efectivos desplegados, que una vez más están dando una lección de profesionalidad. Orgullosos de ellos. Gracias, Majestad», ha agradecido Moreno en una publicación en X.

He recibido una llamada del Rey Felipe, preocupado por los incendios. Me traslada su solidaridad y apoyo al @Plan_INFOCA, @E112Andalucia y todos los efectivos desplegados, que una vez más están dando una lección de profesionalidad. Orgullosos de ellos. Gracias, Majestad. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 12, 2025

Fuentes de Zarzuela han señalado esta mañana que el Rey está en «contacto permanente» con el Gobierno de España, recibiendo toda la información sobre la situación de los diferentes incendios activos en España.

Incendio de Tarifa

El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ha comunicado esta pasada noche que el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), ha quedado estabilizado, descendiendo así el nivel del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía a fase de preemergencia situación operativa 0. Además, se ha completado el retorno de todas las personas que habían sido desalojadas a causa del fuego.

En sus redes sociales, Sanz ha agradecido la «paciencia y colaboración» de los afectados por este incendio declarado el pasado lunes, y ha trasladado su enhorabuena a los dispositivos por la «gran labor» desplegada en la zona.

El #IFTarifa ha quedado estabilizado, pero seguimos trabajando ahora en su control Agradezco de nuevo a los afectados su colaboración y reitero mi enhorabuena y felicitación a todos los dispositivos por su gran labor pic.twitter.com/nIoq7Zocmq — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 12, 2025

Desde el puesto de mando avanzado del incendio, Sanz ha informado de que, a las 22:30 horas de este martes, el Comité de Operaciones del Plan de Emergencia de Lucha contra Incendios Forestales de Andalucía ha dado por estabilizado el fuego. Sanz ha destacado que también se ha completado el regreso de todas las personas que habían sido desalojadas, señalando que «la situación vuelve a la normalidad, con las personas ya en los hoteles, urbanizaciones o en sus viviendas».

El consejero ha reiterado su reconocimiento a la «paciencia» de la población ante las decisiones adoptadas, especialmente la evacuación de más de 2.000 personas durante la tarde del lunes, «operación que se llevó a cabo con serenidad, en momentos de gran dificultad, peligro y tensión». Sanz ha recordado que ese día «las urbanizaciones, viviendas y hoteles estuvieron en serio peligro», ya que el incendio «se quedó justo a las puertas de las urbanizaciones».

«Todavía queda mucho trabajo, pero hemos avanzado». El consejero ha destacado que el incendio se salda «sin ningún tipo de daño material significativo y sin daños para la salud de las personas». «Esto parece un milagro después de ver cómo las llamas estaban prácticamente encima de las casas», ha rematado.