Puente recula y borra el tuit con el que se cachondeó del incendio de Tarifa para atacar a Mañueco

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha eliminado el tuit en el que parecía cachondearse del incendio en Tarifa (Cádiz) para criticar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «Éste le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma (Moreno)» escribió. Más de 2.000 vecinos y veraneantes tuvieron que ser desalojados por las llamas y la Junta ordenó el confinamiento de la población de la zona.

El mensaje, publicado este lunes por la tarde, ha desaparecido este martes por la mañana. Puente aludía a las recientes vacaciones de Mañueco en la costa gaditana durante los graves incendios forestales que azotan Castilla y León. El presidente las interrumpió para viajar este lunes a Zamora y ponerse al frente del operativo. Tras su comparecencia nocturna, Mañueco prometió una reconstrucción «rápida y generosa» de las zonas afectadas.

El ministro ya había criticado a Mañueco previamente cuando éste publicó un mensaje en el que afirmaba estar «centrado» en los incendios. «¿Centrado? Estás un poco al sur», replicó Puente.

¿Centrado? Estás un poco al sur. https://t.co/Bb3gJdB0tD — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Tras sus salidas de tiesto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió al ministro que echara el freno: «Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata. Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo mínimo», escribió en sus redes sociales. Horas después volvería a lanzar un mensaje pidiendo «altura de miras» ante «una situación muy delicada en todo el país».

Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata. Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo… pic.twitter.com/zIduaskXIA — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 11, 2025

Puente contestó rápidamente: «Si un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a presidente dejaría de ser mi partido».

Anteriormente, durante la mañana del lunes, Feijóo afirmó estar en «contacto permanente» con Mañueco «para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León». El ministro, ex alcalde de Valladolid, volvió a frivolizar con el asunto: «¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita la cosa». Este mensaje no lo ha borrado.

¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz?. En CyL está calentita la cosa. https://t.co/ienzsSxDb0 — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

El ministro de Transportes también se enzarzó en redes con el diputado por Lugo en el Congreso, Jaime de Olano, que, tras los tuits de Puente «cachondeándose de los incendios», dijo que «el sanchismo es un estercolero ético». «El estercolero eres tú y los que te acompañan. Pero no ético. Estercolero a secas», le espetó el ministro.

Estos otros dos no los difundes, Jaime. El que se cachondea de la comunidad que gobierna es tu compañero Mañueco. Y el estercolero eres tú, y los que te acompañan. Pero no ético. Estercolero a secas. https://t.co/AyNFh5iyVk pic.twitter.com/KwlsRJ7hxN — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Pasada la medianoche, una vez Mañueco tomó las riendas de la delicada situación en Castilla y León, Puente volvió a ironizar con el asunto: «¡Regresó!», celebró en su perfil de X. Los internautas no han tardado en recriminarle su actitud: «¿Cuándo vas a empezar a aprender a cerrar la boca? Familias en polideportivos, que no saben si mañana tendrán algo, ¿y tú jugando a esto?».