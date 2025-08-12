Incendios

Puente recula y borra el tuit con el que se cachondeó del incendio de Tarifa para atacar a Mañueco

El ministro frivolizó con el asunto y se enzarzó en redes con miembros del PP: "En CyL está calentita la cosa"

Puente recula y borra el tuit con el que se cachondeó del incendio de Tarifa para atacar a Mañueco
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. (Europa Press)
David García de Lomana

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha eliminado el tuit en el que parecía cachondearse del incendio en Tarifa (Cádiz) para criticar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «Éste le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma (Moreno)» escribió. Más de 2.000 vecinos y veraneantes tuvieron que ser desalojados por las llamas y la Junta ordenó el confinamiento de la población de la zona.

El mensaje, publicado este lunes por la tarde, ha desaparecido este martes por la mañana. Puente aludía a las recientes vacaciones de Mañueco en la costa gaditana durante los graves incendios forestales que azotan Castilla y León. El presidente las interrumpió para viajar este lunes a Zamora y ponerse al frente del operativo. Tras su comparecencia nocturna, Mañueco prometió una reconstrucción «rápida y generosa» de las zonas afectadas.

Mensaje de Puente en X posteriormente borrado.

El ministro ya había criticado a Mañueco previamente cuando éste publicó un mensaje en el que afirmaba estar «centrado» en los incendios. «¿Centrado? Estás un poco al sur», replicó Puente.

Tras sus salidas de tiesto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió al ministro que echara el freno: «Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata. Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo mínimo», escribió en sus redes sociales. Horas después volvería a lanzar un mensaje pidiendo «altura de miras» ante «una situación muy delicada en todo el país».

Puente contestó rápidamente: «Si un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a presidente dejaría de ser mi partido».

Anteriormente, durante la mañana del lunes, Feijóo afirmó estar en «contacto permanente» con Mañueco «para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León». El ministro, ex alcalde de Valladolid, volvió a frivolizar con el asunto: «¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita la cosa». Este mensaje no lo ha borrado.

El ministro de Transportes también se enzarzó en redes con el diputado por Lugo en el Congreso, Jaime de Olano, que, tras los tuits de Puente «cachondeándose de los incendios», dijo que «el sanchismo es un estercolero ético». «El estercolero eres tú y los que te acompañan. Pero no ético. Estercolero a secas», le espetó el ministro.

Pasada la medianoche, una vez Mañueco tomó las riendas de la delicada situación en Castilla y León, Puente volvió a ironizar con el asunto: «¡Regresó!», celebró en su perfil de X. Los internautas no han tardado en recriminarle su actitud: «¿Cuándo vas a empezar a aprender a cerrar la boca? Familias en polideportivos, que no saben si mañana tendrán algo, ¿y tú jugando a esto?».

Lo último en España

Últimas noticias