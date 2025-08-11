Puente bromea con el grave incendio de Tarifa: «A Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León»

Broma de mal gusto del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que este lunes ha utilizado el grave incendio que afecta a Tarifa (Cádiz) para hacer política y atacar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «Éste le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma (Moreno)», ha tuiteado el ministro, habituado a enfangar las redes sociales.

El comentario de Puente hace referencia a las recientes vacaciones de Mañueco en la costa gaditana mientras varios incendios se desataban en diferentes puntos de la Castilla y León, principalmente en la provincia de León.

Este a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma. https://t.co/bEI5L28ZGa — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Las respuestas de los internautas no han tardado en llegar: «Hay españoles tirados a más de 40 ºC por las vías del AVE y usted se está dedicando a escribir gilipolleces». «Que un ministro frivolice ante una situación tan grave… Los ciudadanos de a pie se cansarán algún día». «¿En serio hace bromas con esto?». «Eres malo y encima tienes poder, que es lo peor. Sólo así se entiende que en momentos así no pienses en las familias afectadas y sólo veas un buen momento para dar un palo político a tu rival».

Incendio en Tarifa

Más de 2.000 personas que se encontraban en la playa, en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuados de manera preventiva en la tarde de este lunes debido al incendio declarado a las 14:20 horas en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa.

En un audio difundido a los medios, el consejero andaluz de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha pedido a los ciudadanos que no hayan sido desalojados que se confinen en sus viviendas y cierren las ventanas porque «el humo está siendo muy perjudicial para poder respirar».

«En estos momentos, la preocupación principal está en el flanco derecho hacia la zona forestal de matorral, que tiene más potencial», ha explicado Sanz, que ha informado de que se han concentrado todos los medios para «evitar daños superiores» en Alanterra y alrededores y que «siguen volcados en esa zona para evitar su extensión».

Sanz ha señalado que la zona está desalojada y la evacuación de vehículos se está llevando a cabo «con mucha complejidad», ya que la vía de salida que conecta con Zahara es una única carretera. No obstante, ha afirmado que se está haciendo «con eficacia y tomando como prioridad la seguridad de las personas que puedan verse atrapadas por el incendio».

También el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lanzado un llamamiento a la población en sus redes sociales: «Pido máxima precaución en la zona de Tarifa y que las personas afectadas sigan todas las recomendaciones, por favor. El incendio es importante y los operativos están trabajando en la zona. Seguridad y mucho cuidado. Estamos muy pendientes».

Pido máxima precaución en la zona del nuevo #IFTarifa y que las personas afectadas sigan todas las recomendaciones, por favor. El incendio es importante y los operativos están trabajando en la zona. Seguridad y mucho cuidado. Estamos muy pendientes.https://t.co/OpLv45Dwgp pic.twitter.com/Zk0Suo3oYw — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 11, 2025

El municipio gaditano de Tarifa está sufriendo este lunes lo que ya vivió hace tan solo seis días, cuando otro incendio en el paraje de la Peña obligó al desalojo de unas 1.500 personas que veraneaban en campings y hoteles y disfrutaban de la playa.