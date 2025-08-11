El incendio que amenaza Las Médulas sigue descontrolado y obliga a evacuar a 800 personas

El paraje natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y núcleo turístico de la comarca leonesa de El Bierzo, se encuentra desde este domingo amenazado por un incendio forestal que ha obligado a la evacuación de 800 personas en varias localidades cercanas.

El fuego se originó en la tarde del domingo en la localidad de Yeres, y las condiciones meteorológicas adversas, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas extremas, han favorecido su rápida propagación.

Tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno en León, la Guardia Civil evacuó a «400 vecinos de Carucedo, 165 de Orellán, 100 de Las Médulas y 15 de Voces». La Policía Nacional trasladó a una veintena de personas de Montes de Valdueza, en el término municipal de Ponferrada, mientras que en Yeres, donde comenzó el incendio, ya se habían desalojado previamente a 35 residentes. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que será «implacable» con los autores de los incendios.

Estoy centrado en los trabajos para la extinción de los incendios en León, Zamora, Ávila y Palencia. Según apuntan los expertos, varios de ellos podrían ser provocados. Vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de… — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 10, 2025

La densa columna de humo y el polvo en suspensión han obligado a cortar la carretera N-6 entre los kilómetros 370 y 380, entre Rodanillo y Santo Tomás de Ollas, dificultando tanto la evacuación como el acceso de los medios de extinción.

Las autoridades también han activado el Índice de Gravedad Potencial de nivel 2 para este incendio, un estado que se decreta cuando el fuego amenaza «núcleos de población y grandes masas forestales». A la zona se han desplazado dotaciones de Bomberos forestales, efectivos de la Junta, medios aéreos y terrestres del Estado, así como unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que actúa de manera coordinada con Protección Civil y los Servicios de Emergencias locales.

Las Médulas no es la única zona que está siendo consumida por las llamas en la provincia de León, otros grandes incendios, como los de Llamas de la Cabrera y Villaverde de los Cestos, también se encuentran en nivel 2, mientras que los de Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes) mantienen el nivel 1.

Patrimonio de la Humanidad en riesgo

Además de amenazar el ecosistema del paraje, el incendio también está poniendo en riesgo el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se encuentra en Las Médulas, donde se encuentra la mayor explotación minera de oro del Imperio Romano.

Por el momento, la Guardia Civil no ha comunicado víctimas mortales, aunque no descartan nuevas evacuaciones si la situación empeora debido al viento y a las altas temperaturas que hay. De igual manera, han recomendado a la población «evitar desplazamientos innecesarios» y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.