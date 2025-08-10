Una ola de 7 incendios amenaza León y el espectacular Monumento Natural de las Médulas

Las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento se han convertido en los grandes aliados del fuego en León, donde varias comarcas se han visto amenazadas por una ola de 7 incendios. Preocupan especialmente los de Llamas de la Cabrera y Yeres, donde se ha elevado a nivel 2 el índice de gravedad. Fasgar, Orallo y Sésamo también mantienen la alerta.

El V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se sumó este sábado a las labores de control, con un despliegue de total de casi 40 militares y 15 vehículos, dada la magnitud del suceso que las autoridades están monitorizando desde primera hora de la tarde de este sábado.

La mayoría de los medios se han concentrado en Llamas de la Cabrera. Allí los efectivos han pasado la noche combatiendo el fuego por el flanco izquierdo del incendio, con el fin de evitar su expansión. Tanto en esta zona como en Yeres, los drones son los que permiten monitorizar el incendio. En el último hay un extra de inquietud por la posibilidad de que el fuego se extienda y alcance el Monumento Natural de las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los accesos por carretera al espacio natural permanecen cerrados. Además, el fuego está localizado muy cerca de la frontera con Galicia. El incendio se originó este sábado a las 16:30 horas.

Mientras que las causas de estos incendios no están claras aún, todo apunta que las llamas en Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes) han sido fruto de los rayos y las tormentas secas de la tarde del viernes en las comarcas de Babia y Laciana.

A todos estos focos se suman los ubicados en Sésamo (Vega de Espinareda), León capital y los de Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil y Filiel, todos en El Bierzo, la comarca más afectada por las llamas.