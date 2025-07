Puente da brillo a su currículum con la «vicepresidencia» ‘fake’ de una organización internacional

El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura en su currículum de La Moncloa ser «vicepresidente primero» de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI), un foro de intercambio entre responsables municipales de distintos países de América Latina y España. Puente no ostenta actualmente ese cargo, que ocupa Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid (PP). De hecho, se trata de un puesto ligado a esa Alcaldía, que Puente perdió en las elecciones municipales de 2023.

Pese a ello, Puente sigue incluyendo en su currículum de La Moncloa la siguiente línea: «Vicepresidente primero de la OICI (Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal)», sin informar del período concreto en que ocupó ese cargo, como sí hace en otros puestos. En cambio, en su perfil del Ministerio de Transportes, sí detalla que «ha sido vicepresidente primero» de la OICI, entendiendo así que ya no ocupa el cargo.

En 2018, OKDIARIO ya reveló que el entonces portavoz del PSOE presumía en su biografía en la web del partido de ser «vicepresidente primero de la OICI», explicando que esas siglas correspondían a la «Organización Iberoamericana de Cooperación Internacional», en lugar de «Intermunicipal». Puente se exhibía también así en su perfil del Ayuntamiento de Valladolid.

Intencionado o no, ese error de interpretación de las siglas OICI añadían cierto relumbrón a su currículum.

La OICI es una organización de la que forman parte dirigentes políticos de España e Iberoamérica y que tiene su sede oficial en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los puestos más destacados del organigrama, por parte de España, los ostenta, además del cargo que ocupe la Alcaldía de Valladolid, el presidente o presidenta de la Diputación Provincial de Badajoz -en aquel entonces era el socialista Miguel Ángel Gallardo, actualmente procesado por tráfico de influencias y prevaricación en el caso del hermano de Pedro Sánchez- y de la Diputación Provincial de Palencia.

Este organismo se creó en La Habana, en 1938, y tiene una visibilidad más bien reducida. Entre sus objetivos está «contribuir al desarrollo, fortalecimiento y autonomía de los municipios» o «defender la democracia de la esfera local», además de «promover el entendimiento, cooperación y buena vecindad entre gobiernos municipales».

Su «máster»

Este cargo en su biografía de La Moncloa, sin duda la más relevante, se une al supuesto y polémico «máster» en «dirección política» de la Fundación Jaime Vera, la escuela de formación del PSOE, del que Puente lleva presumiendo durante años.

Puente logró la titulación sin ser licenciado, y el diploma ya deja claro que no es un máster como tal, sino un «curso máster», sin convalidación oficial y por tanto sin validez académica.

Además, como ha ido publicando este periódico, y para constatar su vinculación al PSOE, el centro de estudios Jaime Vera pedía a sus alumnos que revelasen su «pertenencia» al partido y, en su caso, el «año de afiliación». En estos formularios, se debía informar, además, de los «cargos orgánicos y públicos» desempeñados en la formación. El responsable de estos cursos, en tanto secretario federal de formación del PSOE era José Félix Tezanos, actual presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Entre sus asignaturas incluso figuraba una sobre el XXXII Congreso del PSOE, que se celebró en Madrid en 1990 bajo el liderazgo de Felipe González.

«El trabajo de formación que se realiza en el seno del PSOE pretende en todo momento adecuarse a las coordenadas de actuación política del país y, en concreto, del mismo partido», decía Tezanos en 1991, promocionando una nueva edición de estos cursos.

En 2018, el PSOE ya aclaró que llamar «máster» al curso de Puente era sólo «jerga que utilizan los partidos» descartando así que se tratase de una titulación oficial.

«La Jaime Vera no es una universidad ni una institución pública; da igual la palabra que le ponga, curso, máster», argumentó entonces Carmen Calvo, quien consideró que se trataba de «una utilización del lenguaje en un ámbito que no es oficial». Calvo se refirió a la Jaime Vera como un «instrumento» del partido para la formación interna de sus cargos, que no ofrecía titulaciones de ningún tipo porque «el PSOE no es una universidad, como todo el mundo sabe».

El ministro de Transportes fue el primero que cuestionó la formación de la ya ex dirigente del PP Noelia Núñez, que la semana pasada dimitió de sus cargos en el PP y como diputada tras reconocer que no tenía el Grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que figuraba en su perfil del Congreso.

«Segunda promoción. Año 1992-93. La mía fue la primera. 1991-1992. Por cierto, fíjense si me aprovechó, que llegué a Alcalde tras 20 años de mayoría absolutísima del PP. Después a Diputado y después a ministro, y tengo al facherio bailando desde entonces. Circulen», expuso el ministro en X, antes Twitter.