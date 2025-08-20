La juez ha enviado a prisión a un pirómano reincidente de origen chino y vecino de Fuenlabrada (Madrid), detenido por la Guardia Civil después de que las cámaras de seguridad le cazaran provocando un incendio en Humanes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de agosto cuando una agente de la Guardia Civil fuera de servicio pasó por una zona de Moraleja de Enmedio y observó al hombre de 66 años en actitud sospechosa.

El aviso de la agente a sus compañeros, dio sus frutos y una patrulla del instituto armado con base en Arroyomolinos se presentó en la zona y observó un pequeño incendio a menos de 20 metros de unas viviendas. Los guardias rastrearon la zona y detuvieron y al presunto pirómano.

Pirómano y reincidente

Se trataba de un hombre de origen chino, de 66 años de edad y vecino de Fuenlabrada. En el momento de identificarlo, los agentes encontraron en su poder una garrafa de aceite, mecheros y varios objetos incendiarios, por lo que procedieron a su detención de inmediato.

El hombre fue también identificado como el pirómano que días antes había provocado una serie de pequeños incendios en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Las cámaras cazan al pirómano

Los guardias no terminaron su actuación con la detención del pirómano. Sospechando que no era la primera vez que se dedicaba a provocar incendios, revisaron las cámaras de otro siniestro provocado junto a una gasolinera de la localidad madrileña de Humanes.

De inmediato, los guardias civiles reconocieron al jubilado chino en las imágenes. Las cámaras le captaron acercándose en actitud sospechosa a una zona de vegetación en una cuneta y segundos después se quedaba mirando como creían las llamas del pequeño incendio que había provocado.

Tras su puesta a disposición judicial, el pirómano reincidente ha sido enviado a prisión provisional tras apreciar riesgo de fuga en el arrestado y para evitar el riesgo de que vuelva a provocar nuevos incendios en Madrid.