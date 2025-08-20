El pirómano de Vilardevós (Orense) tenía una orden de alejamiento de su pueblo que caducó justo un día antes de que volviera a prender fuego a su pueblo. Emilio.F.A., de 47 años, ya estuvo condenado en 2018 por provocar varios incendios en su pueblo, de donde acabó desterrado por orden del juez. Hoy el Tribunal de Instancia de Verín le acaba de enviar a prisión provisional después de que le detuviera la Guardia Civil.

Los agentes detuvieron al pirómano este martes en su vivienda en el seno de la «Operación Penas Libres», llamada así en una clara alusión a su salida de prisión tras haber sido condenado por incendios anteriores. Ha sido un trabajo rápido e impecable de los guardias, que han conseguido ubicar al arrestado en el lugar de los incendios que supuestamente provocó.

Los investigadores acusan al pirómano de un incendio iniciado en la parroquia de Terroso, en Vilardevós, el pasado 1 de agosto, que calcinó cerca de 587 hectáreas, y dejó además dos heridos leves y obligó a confinar a vecinos de varias localidades.

El pirómano a prisión

Hoy Emilio ha pasado a disposición judicial y el Tribunal de Instancia de Verín le ha enviado a prisión provisional, investigado por un delito de incendio forestal por presuntamente provocar un incendio que calcinó una superficie de 578,7 hectáreas.

La jueza considera que existe riesgo de reiteración delictiva y riesgo de fuga, debido a la gravedad de la pena que se le podría imponer y a sus circunstancias personales. Él, por su parte, se ha negado a declarar.

El historial del pirómano

La Guardia Civil ya conocía bien a éste pirómano que se movía impulsado por la venganza. Ya le detuvieron y fue acusado de provocar varios incendios en su pueblo entre octubre y diciembre de 2016.

El fuego calcinó construcciones y arrasó campos. Sus vecinos contaron entonces que vivían con miedo a Emilio, mientras él alegó que le odiaban porque era adicto al alcohol.

En 2018 fue condenado por estos hechos a tres años de prisión y a una orden de alejamiento de su pueblo que expiró justo un día antes de que volviera a incendiar el monte.