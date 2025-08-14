La Guardia Civil les acusa de dos incendios forestales por imprudencia y un tercero por incendio intencionado, todos en la Comunidad de Castilla y León. Estos tres jóvenes detenidos están acusados del devastador incendio de Puercas de Aliste en Zamora, del incendio de Lucillo en León y del incendio forestal intencionado de Mombeltrán en Ávila.

Ha sido en la mañana de hoy jueves cuando El SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora ha detenido a un joven acusado de un delito de incendio forestal por imprudencia en el que se vieron afectadas unas 4.000 hectáreas en las localidades de Puercas de Aliste-Gallegos del Río (Zamora).

En relación con el incendio en la localidad de Filiel-Lucillo (León) en el que se vieron afectadas 2 hectáreas, el equipo ROCA de la Comandancia de la Guardia Civil de León, ayer día 13, procedió a la investigación de un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El pirómano de Ávila

El pasado día 12 el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, detuvo a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que arrasó un total de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).

La Guardia Civil recuerda que continúa colaborando activamente con los dispositivos de extinción de los incendios activos en la Castilla y León, evacuaciones, traslado y realojo de las poblaciones afectadas, en los que participan diariamente unos 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, SEPRONA, GRS y Tráfico entre otras.

Así mismo, los agentes continúan con las gestiones e investigaciones de todos los incendios forestales, con el fin de recabar indicios e informaciones necesarias para el esclarecimiento de las causas de los mismos, e identificar a los posibles autores.