Una mujer de 63 años es la responsable de al menos cinco incendios forestales declarados en la provincia de La Coruña en los primeros días de agosto. Según la Guardia Civil, los incendios fueron provocados por esta mujer en los días 3, 5 (dos fuegos), 9 y 11 de agosto.

Tras la investigación de los especialistas de la Guardia Civil, han sido las manifestaciones de testigos y el relato contradictorio de la mujer de 63 años, las que han dado pie a su investigación como supuesta autora de un delito continuado de incendios forestales.

Sólo hace unos días, un joven de 28 años fue detenido cuando provocaba intencionadamente un incendio en Canibelos, una zona de la parroquia de Velle, en el municipio de Orense. La semana pasada fue detenida otra persona como sospechosa de haber provocado un incendio en Celanova (Ourense)el pasado 31 de julio. A éste pirómano se le imputa la autoría de otros 20 fuegos en la mima área.

Detenido un bombero forestal

La Guardia Civil también ha detenido a un trabajador de extinción de siniestros forestales como presunto autor del incendio intencionado que arrasó 2.200 hectáreas en Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).

Las pesquisas apuntan a que la motivación podría estar vinculada a intereses laborales, dado que el detenido había trabajado anteriormente en labores de extinción y volvió a ser contratado diez días después del citado incendio.

Los hechos ocurrieron a finales del mes de julio durante la noche a unos 300 metros de la carretera N-502. El fuego se propagó con extrema rapidez debido a las fuertes rachas de viento y se ordenó el confinamiento preventivo de dos localidades. Finalmente, se calcinaron 2.200 hectáreas.