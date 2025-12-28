Todos piensan que esta extraña palabra es una errata: casi nadie sabe que aparece en el diccionario de la RAE

El español es un idioma riquísimo con palabras que parecen una errata, pero no lo son. Uno de los casos más sonados es el de murciégalo. Parece un error tipográfico de murciégalo; sin embargo, la Real Academia Española (RAE) lo recoge en su diccionario.

Lejos de ser un error o un ejercicio de la RAE para recoger un uso vulgar, se trata de una palabra histórica, que durante muchos años fue más común con murciélago.

Eso sí, no debes confundir que sea correcta con que esté bien usarla. Tanto la RAE como la Fundéu han reiterado que el uso de murciégalo no es culto y se desaconseja.

Por qué ‘murciégalo’ está bien dicho en español, según la RAE

La RAE recoge murciégalo como un sustantivo masculino, pero lo hace con varias advertencias clave. Por ejemplo, en su diccionario figura como una palabra en desuso y de registro vulgar.

Es decir, no es una errata ni una invención moderna, sino una palabra documentada desde el siglo XVIII y con una etimología plenamente reconocida.

El término procede directamente del latín y describe al animal como un ratón ciego, una definición que encajaba con la percepción popular que se tenía de este mamífero volador durante siglos.

Con el paso del tiempo, la evolución fonética del español impuso la forma murciélago, desplazando progresivamente a murciégalo.

Por qué no puedes decir ‘murciégalo’ si la RAE la reconoce en el diccionario

Aunque esté en el diccionario, la RAE es muy clara sobre su uso actual. En su propia aclaración lingüística señala que en el uso culto, la única forma válida hoy es murciélago. Dicho de otra manera, a pesar de ser la forma etimológica, ha quedado relegada al habla vulgar.

Este matiz es fundamental y suele generar confusión. Que una palabra aparezca en el diccionario no significa que sea recomendable emplearla en textos formales, académicos o periodísticos.

En este caso, la RAE la mantiene por su valor histórico y documental, no como una alternativa válida en el español estándar contemporáneo.

Por eso, escribir murciégalo en un contexto informativo o profesional puede interpretarse como un error, aunque técnicamente no lo sea desde el punto de vista lexicográfico.

La Fundéu aclara cuándo no debes utilizar ‘murciégalo’ en vez de ‘murciélago’

La Fundéu, organismo de referencia en el buen uso del español, coincide plenamente con la postura académica.

En su explicación subraya que, aunque murciégalo fue la forma más usada en otros tiempos, hoy se emplea muchísimo menos que murciélago y su uso está claramente desaconsejado.

Fundéu recuerda que el diccionario académico la marca como vulgar, lo que implica que no debe utilizarse en registros cuidados.

Es decir, puede aparecer en contextos coloquiales, literarios con intención estilística o en estudios lingüísticos, pero no en textos periodísticos, educativos o institucionales.

En definitiva, murciégalo no es una errata, pero sí es una palabra que pertenece al pasado del idioma. Conocerla ayuda a entender la evolución del español, aunque usarla hoy, salvo excepciones muy concretas, sigue siendo un error.

Hay casos similares como el de mayonesa. Pero con esa palabra hay un matiz: la RAE reconoce el uso mayoritario, pero también da por válida en todos los registros a mahonesa.