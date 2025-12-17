Como cada cierre de ciclo, la Fundación del Español Urgente (Fundéu) ha hecho público el término que define los últimos doce meses. En esta ocasión, la escogida palabra del año 2025 ha sido arancel, una palabra de raíces económicas que ha saltado de las páginas de color salmón de los diarios a las conversaciones cotidianas de todo el mundo.

¿Qué significa exactamente?

Aunque es un término que nos resulta familiar, la RAE lo define con precisión técnica: un arancel es la «tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etc.». En su acepción más común hoy en día, se refiere al impuesto que un país aplica a los bienes importados desde el extranjero.

¿Por qué ha sido la elegida?

La elección de la RAE no es casual y responde a tres motivos fundamentales que han marcado el pulso de 2025:

Presencia mediática abrumadora: el término ha inundado los titulares internacionales debido a las tensiones comerciales entre las principales potencias económicas, especialmente en el contexto de las políticas arancelarias de Estados Unidos y su impacto en la Unión Europea y China.

abrumadora: el término debido a las tensiones comerciales entre las principales potencias económicas, especialmente en el contexto de las políticas arancelarias de Estados Unidos y su impacto en la Unión Europea y China. Impacto en el bolsillo ciudadano : la palabra ha dejado de ser un tecnicismo para convertirse en una preocupación real. El anuncio de aranceles se ha traducido este año en una subida directa de precios en tecnología, automóviles y productos básicos, haciendo que el ciudadano medio use el término para explicar el encarecimiento de la vida.

: la palabra ha dejado de ser un tecnicismo para convertirse en una preocupación real. El anuncio de aranceles se ha traducido este año en una subida directa de precios en tecnología, automóviles y productos básicos, haciendo que el ciudadano medio use el término para explicar el encarecimiento de la vida. Interés lingüístico: Fundéu ha valorado cómo una palabra de origen árabe (al-inzal), con siglos de historia en nuestra lengua, ha recuperado una vigencia absoluta, demostrando que el idioma evoluciona al ritmo de la geopolítica.

Las candidatas que se quedaron en el camino

Arancel se ha impuesto a otras once finalistas que también han marcado tendencia este año. Entre ellas figuraban términos como apagón (en relación a la interrupción generalizada del suministro eléctrico que ocurrió el lunes 28 de abril de 2025), boicot o conceptos vinculados a la actualidad social como generación Z.

Con este anuncio, arancel sucede a DANA (palabra del año 2024) y se une a la lista de términos que sirven como testigo lingüístico del tiempo que nos ha tocado vivir.