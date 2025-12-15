La RAE incorpora ‘turismofobia’ y ‘milenial’ al diccionario en su última actualización

La Real Academia Española (RAE) ha dado un nuevo paso en la actualización del idioma español con la presentación este lunes de la versión 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española (DLE). Entre las novedades más destacadas se encuentran términos como turismofobia, milenial, crudivorismo, loguearse y microteatro, palabras que ya formaban parte del uso cotidiano de millones de hispanohablantes.

El acto de presentación tuvo lugar en la sede de la institución, donde el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, reconoció que esta actualización cuenta con «menos pretensiones» que las de otros años. Sin embargo, ha explicado que se trata de un avance necesario mientras la Academia trabaja en un proyecto mucho más ambicioso.

Muñoz Machado ha adelantado que la RAE está inmersa en la elaboración de la edición 24 del diccionario, que promete ser «mucho más renovada y amplia» que las anteriores. Según las previsiones de la institución, esta nueva edición se presentará en noviembre de 2026, marcando un hito en la evolución del español contemporáneo.

La incorporación de términos como turismofobia, que refleja el rechazo al turismo masivo en determinadas zonas, o milenial, para designar a la generación nacida entre los años ochenta y noventa, demuestra la capacidad de la RAE para adaptarse a los cambios sociales y culturales que experimenta la sociedad hispanohablante.

Entre los términos incorporados destaca crudivorismo, relacionado con la tendencia alimentaria de consumir alimentos crudos y loguearse, un verbo que ya es de uso común entre los usuarios de tecnología digital. También se ha incluido microteatro, un formato escéninco cada vez más popular en las grandes ciudades españoles.