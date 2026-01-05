Calendario escolar 2026: la fecha en la que vuelven al colegio los niños en Barcelona tras Navidad

El Consorci d´Educació de Barcelona tiene un calendario escolar del curso 2025-2026 detallado, marcando el ritmo académico desde septiembre hasta junio. Y las vacaciones de Navidad son unas de las más destacadas al ser las más largas del año. hay que remarcar que, tras estos días de fiesta, toca saber cuándo vuelven al colegio los niños en Barcelona. Pues quedan pocos días.

La fecha en la que vuelven al colegio los niños en Barcelona es de aquí a dos días. Es decir, tras la cabalgata de Reyes y el día de Reyes, los niños tienen un descanso más, el día 7 de enero, una fecha tradicional para poder jugar con los regalos que les han traído sus Majestades los Reyes Magos. Por tanto, el día de vuelta es el 8 de enero jueves. Una semana corta de escuela en la que deben avanzar todo lo iniciado ya en el segundo trimestre del año que acaba de empezar.

Tal como establece el Consorcio de Educación de Barcelona, el periodo vacacional de Navidad va del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 incluidos ambos. De hecho, son unas vacaciones que se mantienen en prácticamente toda Cataluña.

Ahora bien, hay determinados centros, sean privados o concertados, que pueden empezar un día antes, el 7 de enero, por tanto, ya no corresponde la fecha con el 8 de enero , día en el que suelen empezar la mayor parte de los niños que vuelven a la escuela tras las largas vacaciones navideñas.

Calendario general del curso 2025-2026

Todavía estamos en el curso 2025-2026 aunque hayamos cambiado de año. Es importante fijarse en los que dicta este calendario según marca el Consocio de Educación.

8 de septiembre de 2025

Es el día de inicio de las clases que ya empezaron en su día. Se inicia este día en la educación infantil (3-6 años), en la educación primaria, en la educación secundaria obligatoria y en los ciclos de formación profesional de grado básico.

12 de septiembre de 2025

Corresponde al inicio de las clases en el bachillerato, en los ciclos de formación profesional de grado medio y superior, en los cursos de especialización de la formación profesional, en los itinerarios formativos específicos, en los programas de formación e inserción, en el curso de formación preparatorio para el acceso a ciclos de grado medio, en el curso de formación preparatorio para el acceso de los ciclos plásticas y diseño.

Del 20 de diciembre de 2025 en el 7 de enero de 2026

Por tanto, en la gran parte de los colegios los niños vuelven el 8 de enero, vacaciones de Navidad.

Del 28 de marzo en el 6 de abril de 2026

Es el periodo de las vacaciones de Semana Santa.

19 de junio de 2026

El día en que terminan las clases en la educación infantil (3-6 años), en la educación primaria, en la educación secundaria obligatoria, en el primer curso de bachillerato y en la formación profesional de grado básico.

Más días festivos

Tienen la consideración de días festivos los que determine la disposición correspondiente del Departamento de Empresa y Trabajo y los dos días de fiesta local. En caso de que los días de fiesta local caigan en día no lectivo, los centros podrán añadirlos a los establecidos de libre disposición en el curso escolar correspondiente.

Los centros pueden establecer cuatro días festivos de libre disposición que deben distribuirse equitativamente entre los tres trimestres, no pueden coincidir con los de inicio y final de curso o de períodos de Navidad o de Semana Santa, deben preverse en la programación general del centro y deben comunicarse a los servicios territoriales. Son los días que tienen establecidos cada centro y que hacen también durante el año.

Excepcionalmente, los servicios territoriales pueden autorizar la propuesta por parte de la dirección de los centros a establecer los días de libre disposición consecutivos en un mismo trimestre. En este caso es necesario el acuerdo previo del consejo escolar del centro, según informa el Consocio de Educación de Barcelona.

La importancia del calendario escolar

Contar con este calendario completo, no solo durante las fiestas de Navidad, sino en todo el año, permite empezar cada curso con tranquilidad y así contar con una visión global de todo el año académico, y en especial sobre las vacaciones en los colegios e institutos de Barcelona y resto de Cataluña por Navidad.